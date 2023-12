Peking 13. decembra (TASR) - Ekonomické vyhliadky Číny v roku 2024 sú neutrálne, ale krajina bude naďalej pociťovať protivietor v dôsledku utlmeného vonkajšieho dopytu, problémov v sektore nehnuteľností a dlhu lokálnych vlád. Uviedla to v stredu ratingová agentúra Fitch. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



V auguste Fitch potvrdila Číne úverový rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom.



Najnovšie Fitch predpovedá, že rast hrubého domáceho produktu (HDP) Číny sa v roku 2023 spomalí na 4,6 % z odhadovaných niečo vyše 5 % v tomto roku. Agentúra dodala, že "predpokladá vo všeobecnosti stabilný rast a na úrovniach vyšších, ako je to pri podobných ratingoch".



Ekonomickí poradcovia odporučia vláde ciele hospodárskeho rastu v roku 2024 v rozsahu od 4,5 % do 5,5 %, pričom väčšina by uprednostnila cieľ približne 5 %, teda rovnaký ako tento rok.



Podľa Fitch čínska vláda pravdepodobne prijme opatrenia na obmedzenie rizík hospodárskeho poklesu. Upozorňuje ale, že vládna podpora môže udržať fiškálne deficity široké a vyvíjať ďalší tlak na zvyšovanie miery dlhu.



Čína v októbri zvýšila svoj cieľ pre rozpočtový deficit v roku 2023 na 3,8 % HDP z pôvodných 3 % HDP. Išlo o zriedkavú úpravu tohto cieľa.



Podľa vysokého predstaviteľa Komunistickej strany Čína by mala nastaviť svoj fiškálny deficit na rok 2024 na primeranú úroveň po tom, čo sa najvyšší predstavitelia zaviazali zintenzívniť krok na podporu hospodárskeho oživenia v budúcom roku.



Fitch poukázal tiež na dlhy lokálnych vlád. Peking už síce obmedzil schopnosť vlád v 12 silne zadlžených regiónoch vziať si nový dlh a stanovil limity na to, aké nové štátom financované projekty môžu spustiť, ale ich dlhy zaťažujú celý štát.



Ratingová agentúra Moody's minulý týždeň znížila výhľad dlhového ratingu Číny (na úrovni A1) na negatívny zo stabilného. Uviedla pritom, že náklady na záchranu miestnych vlád a štátnych firiem a kríza v sektore nehnuteľností budú mať negatívny vplyv na hospodársku obnovu krajiny.