Ekonomickí experti zhoršili vyhliadky rastu nemeckej ekonomiky
Experti predpokladajú, že na budúci rok sa tempo rastu ekonomiky mierne zrýchli, konkrétne na 0,8 %.
Berlín 27. mája (TASR) - Nemeckí ekonomickí experti výrazne zhoršili vyhliadky tohtoročného rastu domácej ekonomiky. V porovnaní s pôvodným odhadom očakávajú, že nemecké hospodárstvo bude rásť iba zhruba polovičným tempom. Ako dôvod uviedli vysoké ceny energií v dôsledku vojny na Blízkom východe. Informovala o tom agentúra DPA.
Vládna rada ekonomických expertov, známa aj ako „Päť mudrcov“, odhaduje, že tento rok dosiahne rast nemeckej ekonomiky iba 0,5 %. Pred šiestimi mesiacmi počítala s rastom o 0,9 %. Ich nová prognóza je tak v súlade s najnovším odhadom nemeckej vlády. Tá rovnako počíta s rastom o 0,5 %, pričom na túto úroveň svoj odhad zredukovala minulý mesiac z pôvodnej prognózy rastu o 1 %.
„Za zhoršením odhadu vývoja hrubého domáceho produktu Nemecka je najmä vojna proti Iránu, ktorá trvá dlhšie a má závažnejšie dôsledky pre ekonomiku, než sa pôvodne čakalo,“ uviedli experti. „Prudký rast cien ropy pravdepodobne povedie k zhoršeniu tohtoročného vývoja nemeckého obchodu. To sa odrazí na kúpnej sile a následne súkromnej spotrebe,“ dodali.
Navyše, rastúce nálady na palivá a polotovary zvyšujú výrobné náklady firiem. V dôsledku tohto vývoja klesá nemecká priemyselná produkcia aj investície.
Experti predpokladajú, že na budúci rok sa tempo rastu ekonomiky mierne zrýchli, konkrétne na 0,8 %. K rastu by mali prispieť zvýšené investície do infraštruktúry.
Mieru inflácie očakávajú experti tento rok na úrovni 3 % po tom, ako sa v apríli zrýchlila na 2,9 %, najvyššiu úroveň od januára 2024. V roku 2027 predpokladajú jej zmiernenie na 2,8 %.
Výhľad nemeckého trhu práce sa v máji mierne zlepšil
Perspektíva nemeckého trhu práce sa v máji mierne zlepšila, hoci celkový obraz zostáva slabý vzhľadom na utlmený hospodársky rast. Ukázali to výsledky prieskumu mníchovského ekonomického inštitútu Ifo a norimberského Inštitútu pre výskum zamestnanosti (IAB), ktoré zverejnili v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Barometer zamestnanosti mníchovského inštitútu Ifo, ktorý mapuje ochotu firiem prijímať nových zamestnancov, v máji stúpol o 2,5 bodu na úroveň 93,9 bodu. „Celkovo je však stále viac tých spoločností, ktoré chcú znižovať počet pracovných miest, ako tých, ktoré ich chcú vytvárať,“ povedal šéf oddelenia prognóz v inštitúte Ifo Timo Wollmershäuser. „Vzhľadom na slabý hospodársky rast zostávajú firmy pri plánovaní v personálnej oblasti opatrné,“ dodal. Májové zlepšenie barometra zamestnanosti nasledovalo po tom, ako v apríli klesol na najnižšiu úroveň od roku 2020.
Inštitút Ifo uviedol, že podmienky v oblasti prijímania nových zamestnancov zostávajú osobitne negatívne v spracovateľskom priemysle a maloobchode. V stavebníctve sa však prejavuje len minimálna tendencia k prepúšťaniu a sektor služieb sa v máji mierne posunul do pozitívneho pásma, pričom viac spoločností plánuje zamestnancov prijímať.
Barometer trhu práce, ktorý zostavuje IAB a mapuje očakávania úradov práce v Nemecku na nasledujúce tri mesiace, takisto vzrástol, a to prvýkrát za šesť mesiacov. Rast však bol len o 0,1 bodu a barometer naďalej signalizuje skôr pesimistický výhľad.
