Ekonomický inštitút: Nemecké firmy už pociťujú vplyv amerických ciel

Mníchov 24. júla (TASR) - Zvýšené clá na dovoz do Spojených štátov už majú negatívny vplyv na ekonomiku USA aj Nemecka. Uviedol to vo štvrtok popredný nemecký ekonomický inštitút Ifo. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Takmer 30 % firiem v Nemecku, ktoré plánovali investovať v USA, odložilo svoje plány a 15 % ich úplne zrušilo, uviedol popredný think tank. Aj investície na domácom, nemeckom trhu, zasiahla colná politika USA, pričom 21 % firiem odložilo plánované investičné projekty a 8 % ich úplne zrušilo.



„Posun globálnych obchodných vzťahov smerom od Spojených štátov očakáva každá tretia priemyselná firma, ktorú oslovil inštitút Ifo,“ uvádza sa v správe. „Viac ako 60 % uvádza negatívny vplyv už zavedených amerických ciel,“ dodal inštitút.



Ifo každý mesiac skúma niekoľko tisíc firiem, aby získal údaje pre svoje prognózy.