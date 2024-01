Ekonomický rast Indie by mal byť v tomto fiškálnom roku vyšší

Naí Dillí 5. januára (TASR) - Ekonomický rast Indie, piatej najväčšej ekonomiky sveta, bude v súčasnom fiškálnom roku 2023/2024 pravdepodobne vyšší, než sa pôvodne očakávalo. Naznačujú to najnovšie odhady centrálnej banky aj ďalších inštitúcií, pričom štatistický úrad zverejní svoj predbežný odhad v piatok. Informovala o tom agentúra Reuters.



Analytici očakávajú vyšší než pôvodne predpokladaný rast indickej ekonomiky po tom, ako indická centrálna banka revidovala v decembri vlastnú prognózu a pôvodný odhad posunula nahor o pol percentuálneho bodu. Pôvodne počítala s rastom ekonomiky za rok 2023/2024, ktorý sa skončí v marci, o 6,5 %, teraz odhaduje že hrubý domáci produkt (HDP) vzrastie o 7 %. Navyše, ako povedal viceguvernér banky Michael Patra, odhad na úrovni 7 % je konzervatívny.



Indická ekonomika zaznamenala v období od júla do konca septembra 7,6-percentný rast a v 1. kvartáli 2023/2024 (do konca júna) vzrástla o 7,8 %. Jej vývoj prinútil viacerých analytikov a inštitúcie upraviť svoje odhady za celý rok smerom nahor.



Revíziu pôvodných prognóz urobila aj ratingová agentúra S&P Global Ratings, ktorá predpokladá, že India zostane najrýchlejšie rastúcou z veľkých ekonomík najbližšie tri roky. Ak sa táto prognóza vyplní, do roku 2030 sa India stane treťou najväčšou ekonomikou sveta. V porovnaní s inými odhadmi je však agentúra opatrnejšia a rast indickej ekonomiky v súčasnom fiškálnom roku očakáva na úrovni 6,4 %. Postupne by sa však tempo rastu malo zrýchľovať a vo fiškálnom roku 2026/2027 dosiahnuť 7 %.



India si tak podľa ratingovej agentúry bude počínať omnoho lepšie než konkurenčná Čína. Pri druhej najväčšej ekonomike sveta predpokladá tento rok rast na úrovni 5,4 %, ktorý sa bude spomaľovať až na 4,6 % v roku 2026.