Ekonomický sentiment v eurozóne aj v EÚ v januári vzrástol

Brusel 30. januára (TASR) - Indikátor ekonomického sentimentu v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) v januári 2025 vzrástol. Prispelo k tomu zlepšenie spotrebiteľského sentimentu a očakávaní v oblasti zamestnanosti. Ukázali to výsledky prieskumu, ktoré vo štvrtok zverejnila Európska komisia. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Podľa prieskumu sa indikátor ekonomického sentimentu (ESI) v januári 2025 zvýšil v EÚ o 1,1 bodu na 95,8 bodu. A v eurozóne vzrástol o 1,5 bodu na 95,2 bodu zo štvorročného minima 93,7 bodu, pričom prekonal odhady trhu na úrovni 94,1 bodu. To by mohlo naznačovať, že pokles ekonomickej aktivity menového bloku dosiahol dno.



Prieskum odhalil, že v januári stúpol ukazovateľ očakávaní v oblasti zamestnanosti (EEI), a to v celej Únii o 1,1 bodu na 99,5 bodu, v eurozóne o 1,6 bodu na 98,8 bodu.



Pokiaľ ide o spotrebiteľov, indikátor ich dôvery v EÚ v januári zostal na decembrovej úrovni mínus 13,3 bodu a v eurozóne vzrástol o 0,3 percentuálneho bodu na mínus 14,2 bodu, uviedla Európska komisia vo svojej správe.



"Očakávania spotrebiteľov pokiaľ ide o všeobecnú ekonomickú situáciu sa mierne zlepšili, zatiaľ čo vnímanie finančnej situácie domácností, a to minulej aj budúcej, a ich zámery uskutočniť veľké nákupy zostali v podstate nezmenené," pokračuje správa.



Prieskum odhalil tiež, že v eurozóne sa v januári zmiernil pesimizmus vo výrobnom sektore, pričom príslušný index sa zvýšil na mínus 12,9 z mínus 14,1 bodu v decembri 2024. A zároveň, dôvera v sektore služieb sa zlepšila na 6,9 zo smerom nahor revidovaných 6 bodov v predchádzajúcom mesiaci. To je nad odhadmi trhu, ktorý predpokladal, že tento index zostane na úrovni 6 bodov.



Na druhej strane, pesimizmus u maloobchodníkov sa zvýšil na mínus 5 z mínus 4,5 bodu a očakávania v oblasti vývoja predajných cien vzrástli na 8,7 zo 7,5 bodu, čo znovu vyvolalo obavy z inflácie.