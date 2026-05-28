< sekcia Ekonomika
Ekonomický sentiment v máji posilnil, za dlhodobým priemerom zaostáva
Nálada slovenských podnikateľov a spotrebiteľov sa v máji zlepšila druhý mesiac po sebe.
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Nálada slovenských podnikateľov a spotrebiteľov sa v máji zlepšila druhý mesiac po sebe. Indikátor ekonomického sentimentu (IES) vzrástol o 0,4 bodu na úroveň 100,1. Pozitívne hodnotenia po prvýkrát v tomto roku prevýšili negatívne, naposledy bola takáto situácia pred piatimi mesiacmi. Optimistickejší boli podnikatelia v službách, obchode a stavebníctve, naopak, mierne pesimistickejšie naladení boli podnikatelia v priemysle a aj spotrebitelia. Ekonomická nálada bola v máji priaznivejšia ako v rovnakom období minulého roka o 3,4 bodu. Za dlhodobým priemerom však naďalej zaostáva, aktuálne o 5,6 bodu. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Indikátor dôvery v priemysle v máji klesol o 1,6 bodu na hodnotu 0,7 (zo sezónne očistených údajov), k poklesu došlo u dvoch z troch ukazovateľov indikátora. Vývoj indikátora ovplyvnil hlavne pokles objednávok a očakávanej priemyselnej produkcie na najbližšie tri mesiace. K poklesu objednávok došlo hlavne vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov, zníženie priemyselnej produkcie očakávajú hlavne vo výrobe základných farmaceutických výrobkov.
Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v máji vzrástol o 3,7 bodu na hodnotu 7. Oproti minulému mesiacu nastalo zlepšenie v dvoch ukazovateľoch indikátora, tretí ostal nezmenený na úrovni predchádzajúceho mesiaca. Zlepšili sa hodnotenia podnikateľskej situácie a očakávaného dopytu. Zlepšenie podnikateľskej situácie avizovali predovšetkým vo finančných a poisťovacích činnostiach, nárast dopytu očakávajú hlavne v činnostiach v oblasti nehnuteľností.
Indikátor dôvery v obchode za máj stúpol oproti aprílu o 1,7 bodu na hodnotu 2. Zlepšenie nastalo v dvoch z troch ukazovateľov indikátora. Respondenti hodnotili pozitívne trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace, ako aj stav zásob. Podnikateľské aktivity sa zlepšili najmä u respondentov pôsobiacich v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov. Zásoby tovarov sa znížili predovšetkým v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných predajniach (kníhkupectvá, predajne športových potrieb a hračiek).
V máji sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástol o 1,5 bodu na -1,5 vplyvom priaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok, a to najmä v podnikoch realizujúcich výstavbu budov. Hodnotenia očakávanej zamestnanosti ostali nezmenené.
Slovenskí spotrebitelia boli v máji oproti aprílu mierne pesimistickejší. Hodnota indikátora spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) klesla o 0,9 bodu na úroveň -28,3. Úroveň indikátora od začiatku tohto roka zaznamenáva najnižšie hodnoty za posledné tri roky (od marca 2023). Za dlhodobým priemerom zaostáva o 8,4 bodu. Spotrebiteľská nálada sa zhoršila v dvoch zo štyroch zložiek indikátora. Spotrebitelia pesimistickejšie videli budúci vývoj financií, a to ako úspor, tak aj celkovej finančnej situácie. Mierne optimistickejší očakávajú vývoj celkovej hospodárskej situácie aj vývoj nezamestnanosti.
Indikátor dôvery v priemysle v máji klesol o 1,6 bodu na hodnotu 0,7 (zo sezónne očistených údajov), k poklesu došlo u dvoch z troch ukazovateľov indikátora. Vývoj indikátora ovplyvnil hlavne pokles objednávok a očakávanej priemyselnej produkcie na najbližšie tri mesiace. K poklesu objednávok došlo hlavne vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov, zníženie priemyselnej produkcie očakávajú hlavne vo výrobe základných farmaceutických výrobkov.
Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v máji vzrástol o 3,7 bodu na hodnotu 7. Oproti minulému mesiacu nastalo zlepšenie v dvoch ukazovateľoch indikátora, tretí ostal nezmenený na úrovni predchádzajúceho mesiaca. Zlepšili sa hodnotenia podnikateľskej situácie a očakávaného dopytu. Zlepšenie podnikateľskej situácie avizovali predovšetkým vo finančných a poisťovacích činnostiach, nárast dopytu očakávajú hlavne v činnostiach v oblasti nehnuteľností.
Indikátor dôvery v obchode za máj stúpol oproti aprílu o 1,7 bodu na hodnotu 2. Zlepšenie nastalo v dvoch z troch ukazovateľov indikátora. Respondenti hodnotili pozitívne trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace, ako aj stav zásob. Podnikateľské aktivity sa zlepšili najmä u respondentov pôsobiacich v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov. Zásoby tovarov sa znížili predovšetkým v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných predajniach (kníhkupectvá, predajne športových potrieb a hračiek).
V máji sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástol o 1,5 bodu na -1,5 vplyvom priaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok, a to najmä v podnikoch realizujúcich výstavbu budov. Hodnotenia očakávanej zamestnanosti ostali nezmenené.
Slovenskí spotrebitelia boli v máji oproti aprílu mierne pesimistickejší. Hodnota indikátora spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) klesla o 0,9 bodu na úroveň -28,3. Úroveň indikátora od začiatku tohto roka zaznamenáva najnižšie hodnoty za posledné tri roky (od marca 2023). Za dlhodobým priemerom zaostáva o 8,4 bodu. Spotrebiteľská nálada sa zhoršila v dvoch zo štyroch zložiek indikátora. Spotrebitelia pesimistickejšie videli budúci vývoj financií, a to ako úspor, tak aj celkovej finančnej situácie. Mierne optimistickejší očakávajú vývoj celkovej hospodárskej situácie aj vývoj nezamestnanosti.