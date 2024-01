Ekonomika Belgicka pokračovala vo 4. kvartáli v stabilnom raste

Brusel 29. januára (TASR) - Belgická ekonomika pokračovala v poslednom štvrťroku minulého roka v stabilnom raste a až na mierne spomalenie v 2. štvrťroku sa tempo rastu počas celého roka 2023 nemenilo. Poukázali na to predbežné údaje, ktoré v pondelok zverejnila belgická centrálna banka. Informoval o tom portál tradingeconomics.



Hrubý domáci produkt (HDP) Belgicka vzrástol v posledných troch mesiacoch minulého roka medzikvartálne o 0,4 %. To je rovnaké tempo rastu ako v 3. štvrťroku a rovnaké ako v 1. kvartáli 2023. Miernu zmenu zaznamenala ekonomika iba v 2. štvrťroku, keď rast dosiahol 0,3 %.



Výsledky za 4. kvartál prekonali aj očakávania trhov. Tie počítali so spomalením tempa rastu na 0,2 %.



Z jednotlivých ekonomických aktivít belgický HDP podporili v závere roka najmä stavebníctvo a služby. Naopak, priemysel zaznamenal pokles.



V medziročnom porovnaní vzrástla belgická ekonomika vo 4. štvrťroku o 1,6 % po 1,4-percentnom raste v predchádzajúcom kvartáli a 1,3-percentnom raste v 2. štvrťroku. Záver roka však nepredstavoval najvýraznejšie tempo rastu. To dosiahla belgická ekonomika v prvých troch mesiacoch roka 2023, keď HDP vzrástol medziročne o 1,7 %.



Za celý minulý rok vzrástla ekonomika Belgicka o 1,5 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa tak tempo rastu spomalilo zhruba na polovičnú úroveň, keď v roku 2022 rast predstavoval 3,1 %.