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Ekonomika Británie v máji medzimesačne vzrástla o 0,1 %
Medziročne ekonomika Veľkej Británie v máji vzrástla o 1,3 %. Nenaplnila sa prognóza, že sa posilní o 1,4 %, ale aj tak išlo o jej najvýraznejší rast od júla 2025.
Autor TASR
Londýn 16. júla (TASR) - Britská ekonomika v máji medzimesačne v súlade s očakávaniami trhu vzrástla o 0,1 %. Zotavila sa tak po tom, ako sa v apríli o 0,1 % oslabila. Motorom májového rastu britského hrubého domáceho produktu (HDP) bolo výlučne zvýšenie produkcie služieb o 0,3 %, pričom najviac vzrástli služby v oblasti odborných, vedeckých a technických činností. Rast produkcie služieb kompenzoval pokles priemyselnej výroby o 0,5 % a zmenšenie stavebníctva o 0,8 %. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil britský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Za tri mesiace do záveru mája britský HDP vzrástol o 0,7 %, pričom služby sa posilnili o 0,7 %. Počas marca až mája vzrástla aj priemyselná výroba, a to o 1,6 %, a mierne aj stavebníctvo, ktoré sa zväčšilo o 0,1 %.
Medziročne ekonomika Veľkej Británie v máji vzrástla o 1,3 %. Nenaplnila sa prognóza, že sa posilní o 1,4 %, ale aj tak išlo o jej najvýraznejší rast od júla 2025.
Za tri mesiace do záveru mája britský HDP vzrástol o 0,7 %, pričom služby sa posilnili o 0,7 %. Počas marca až mája vzrástla aj priemyselná výroba, a to o 1,6 %, a mierne aj stavebníctvo, ktoré sa zväčšilo o 0,1 %.
Medziročne ekonomika Veľkej Británie v máji vzrástla o 1,3 %. Nenaplnila sa prognóza, že sa posilní o 1,4 %, ale aj tak išlo o jej najvýraznejší rast od júla 2025.