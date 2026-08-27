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Ekonomika Chorvátska rástla v 2. kvartáli najslabším tempom za 5 rokov

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Na snímke výrobná hala. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Hrubý domáci produkt (HDP) Chorvátska vzrástol v 2. štvrťroku medziročne o 1,7 % po 2,2-percentnom raste v prvých troch mesiacoch roka.

Autor TASR
Záhreb 27. augusta (TASR) - Chorvátska ekonomika pokračovala v 2. kvartáli tohto roka v raste, jeho tempo však bolo najslabšie za viac než päť rokov. Pod nepriaznivé údaje sa podpísali najmä spotrebiteľské výdavky, ktorých rast bol zhruba päťnásobne slabší než v prvých troch mesiacoch roka. Predbežné údaje chorvátskeho štatistického úradu zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.

Hrubý domáci produkt (HDP) Chorvátska vzrástol v 2. štvrťroku medziročne o 1,7 % po 2,2-percentnom raste v prvých troch mesiacoch roka. Je to najslabší výsledok od 1. štvrťroka 2021, v ktorom ekonomika Chorvátska v dôsledku pandémie nového koronavírusu naposledy klesla. Pokles vtedy predstavoval 0,7 %.

Vývoj ekonomiky najviac ovplyvnila celková spotreba. Tá spomalila tempo rastu na 0,9 % z 1,9 % v 1. kvartáli roka. V rámci celkovej spotreby sa zvlášť nepriaznivo vyvíjali výdavky spotrebiteľov. Po 2,6-percentnom raste v prvých troch mesiacoch tohto roka sa ich rast spomalil v 2. štvrťroku na iba 0,5 %.

Vývoz sa po 1,6-percentnom poklese na začiatku roka vrátil v 2. kvartáli k rastu, pričom rast dosiahol 3 %. Vplyv zotavenia exportu však vymazalo oživenie dovozu. Ten vzrástol o 3,4 % po tom, ako v 1. štvrťroku klesol medziročne o 0,3 %.

Ekonomiku čiastočne podporili zvýšené výdavky štátu. Tie v 2. kvartáli vzrástli medziročne o 2 %, zatiaľ čo na začiatku roka ich rast dosiahol 0,7 %.
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