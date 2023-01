Ekonomika Číny by mala v tomto roku zrýchliť na takmer dvojnásobok

Peking 12. januára (TASR) - Rast čínskej ekonomiky by sa mohol tento rok výraznejšie zotaviť a dosiahnuť takmer dvojnásobok tempa rastu, ktorý analytici odhadujú za minulý rok. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá uskutočnila prieskum medzi ekonómami.



Takmer 50 ekonómov oslovených agentúrou Reuters odhaduje, že čínska ekonomika vzrastie tento rok o 4,9 % po očakávanom raste za minulý rok na úrovni 2,8 %. Vychádzajú z prísľubov vlády podporiť hospodárstvo potom, ako utrpelo v dôsledku pandémie nového koronavírusu a dlhodobých protipandemických opatrení.



Prognóza rastu za rok 2022 je horšia, než akú prezentovali ekonómovia ešte v októbri. Vtedy odhadovali rast čínskej ekonomiky za daný rok na úrovni 3,2 %. Navyše to znamená prudké spomalenie rastu v porovnaní s rokom 2021, keď čínska ekonomika vzrástla až o 8,4 %.



Čínska vláda medzičasom prisľúbila druhej najväčšej ekonomike sveta podporu. Zároveň zrušila politiku nulovej tolerancie voči COVID-19 a začala riešiť aj ďalší problém brzdiaci hospodársky rast, ktorým je prepad realitného sektora.



"Očakávame, že ekonomická aktivita a spotreba sa od marca až apríla začne výrazne zotavovať. Prispieť by k tomu malo postpandemické otvorenie ekonomiky a míňanie nadmerných úspor, ktoré ľudia v minulom období nazhromaždili," povedal ekonóm z UBS Tao Wang.



Odhad rastu pre skončený rok 2022 je však hlboko pod oficiálnym vládnym cieľom. Ten na daný rok predstavoval 5,5 %. Bez započítania roka 2020, v ktorom ekonomika Číny v dôsledku nástupu pandémie zaznamenala rast iba o 2,2 %, bude 2,8-percentný rast za rok 2022 najslabší od roku 1976. To bol posledný rok desaťročie trvajúcej takzvanej kultúrnej revolúcie v Číne, ktorá výrazne poškodila ekonomiku.



V poslednom štvrťroku minulého roka vzrástla ekonomika Číny podľa odhadov ekonómov medziročne o 1,8 %. Ak sa odhad potvrdí, bude to výrazné spomalenie oproti 3. štvrťroku, v ktorom ekonomika vzrástla o 3,9 %. Vláda plánuje zverejniť údaje za 4. kvartál a zároveň za celý rok 2022 17. januára.