Ekonomika Číny by tento rok mala dosiahnuť rast 2,5 percent

Peking 14. apríla (TASR) - Ekonomika Číny porastie tento rok pravdepodobne najslabším tempom za vyše 40 rokov, keďže opatrenia na obmedzenie šírenia nového koronavírusu prakticky zastavili ekonomickú aktivitu vo svete. Poukázal na to v utorok zverejnený prieskum, ktorý uskutočnila agentúra Reuters.



Rast druhej najväčšej svetovej ekonomiky by mal podľa prieskumu medzi 62 analytikmi dosiahnuť tento rok v priemere 2,5 %. Ak sa odhad potvrdí, bude to najslabšie tempo rastu od roku 1976.



Zároveň to bude znamenať prudké zhoršenie vývoja hospodárstva oproti roku 2019, keď ekonomika vzrástla o 6,1 %, pričom už tento rast bol najslabší za posledné tri desaťročia. Aj v porovnaní s ostatným marcovým odhadom sú výsledky prieskumu silne pesimistické. Podľa marcovej prognózy by čínska ekonomika mala v tomto roku vzrásť o 5,4 %.



Prieskum agentúry Reuters zároveň ukázal, že analytici očakávajú za 1. kvartál medziročný pokles čínskeho hospodárstva o 6,5 %, prvý minimálne od roku 1992, keď sa začalo so zverejňovaním údajov o vývoji ekonomiky na štvrťročnej báze. Aj v tomto prípade ide o prudké zhoršenie odhadu oproti marcovej prognóze. Tá počítala s kvartálnym rastom o 3,5 %. Čína zverejní údaje o vývoji ekonomiky za 1. štvrťrok 17. apríla.



"Napriek prvotným úspechom v zvládaní choroby COVID-19 Čína aj naďalej čelí dvom vážnym hrozbám - prudkému poklesu zahraničného dopytu v dôsledku pandémie a rastúcej hrozbe druhej vlny šírenia nového koronavírusu," uviedli ekonómovia z finančnej spoločnosti Nomura. Ako dodali, šance na rýchle zotavenie z krízy tak klesajú.