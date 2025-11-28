< sekcia Ekonomika
Ekonomika ČR rástla medzikvartálne najvýraznejšie za skoro rok
Vývoj hospodárstva v 3. kvartáli podporili domáci dopyt aj zahraničný obchod.
Autor TASR
Praha 28. novembra (TASR) - Česká ekonomika zrýchlila v 3. štvrťroku medzikvartálne tempo rastu, pričom rast bol výraznejší, než signalizoval predbežný odhad. Navyše, bol to najvýraznejší rast českého hospodárstva za takmer rok. Údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ) zverejnil portál tradingeconomics.
Hrubý domáci produkt (HDP) Českej republiky vzrástol podľa spresnených údajov v 3. štvrťroku medzikvartálne o 0,8 %, zatiaľ čo v 2. štvrťroku vzrástla ekonomika o 0,5 % a predbežný odhad vývoja hospodárstva za 3. kvartál poukazoval na rast na úrovni 0,7 %. Česko tak zaznamenalo najvýraznejší medzikvartálny rast ekonomiky od 4. štvrťroka minulého roka, v ktorom rast dosiahol rovnako 0,8 %.
Vývoj hospodárstva v 3. kvartáli podporili domáci dopyt aj zahraničný obchod. Spotreba domácností vzrástla o 0,3 %, vládne výdavky o 0,1 % a tvorba hrubého fixného kapitálu sa zvýšila o 0,4 %. Čo sa týka obchodu, vývoz vzrástol medzikvartálne o 1 %, zatiaľ čo dovoz stagnoval.
Rast českej ekonomiky sa zrýchlil aj v medziročnom porovnaní, pričom dosiahol najvyššie tempo za viac než tri roky. Ekonomika vzrástla v 3. kvartáli medziročne o 2,8 %, zatiaľ čo predbežný odhad poukazoval na rast na úrovni 2,7 %. Spresnený údaj predstavuje najvyšší medziročný rast českej ekonomiky od 2. štvrťroka 2022.
