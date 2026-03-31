< sekcia Ekonomika
Ekonomika ČR vo 4. kvartáli vzrástla viac, ako naznačoval odhad
Autor TASR
Praha 31. marca (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) Českej republiky sa v záverečnom štvrťroku vlaňajška medzikvartálne zväčšil o 0,7 %. Tempo rastu ekonomiky sa spomalilo, keďže v 3. štvrťroku sa medzikvartálne posilnila o 0,8 %. Rast však bol silnejší, ako naznačoval predošlý odhad, podľa ktorého HDP vzrástol o 0,6 %. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil Český štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Medziročne sa české hospodárstvo počas októbra až decembra posilnilo o 2,7 %, čiže menej ako v treťom štvrťroku, v ktorom vzrástlo o 2,8 %. Medziročný rast však bol tiež silnejší, ako signalizoval predchádzajúci odhad, podľa ktorého bol rast len na úrovni 2,6 %.
Zahraničný obchod k rastu HDP vo 4. kvartáli prispel pozitívne, keďže vývoz oproti tretiemu štvrťroku vzrástol o 0,8 % a dovoz sa zvýšil len o 0,6 %. Spotreba domácnosti medzikvartálne vzrástla o 1,2 %, vládne výdavky sa oproti predošlému štvrťroku nezmenili a fixné investície oproti tretiemu kvartálu o 0,1 % klesli.
Úhrn reálnych peňažných a nepeňažných príjmov domácností na obyvateľa v Česku vo štvrtom štvrťroku oproti predchádzajúcemu kvartálu stúpol o 1,4 %. Priemerný mesačný príjem zo zamestnania dosiahol vo štvrtom štvrťroku sumu 56.543 českých korún (2302,71 eura). Oproti predchádzajúcim trom mesiacom sa reálne zvýšil o 1,8 %.
(1 EUR = 24,555 CZK)
