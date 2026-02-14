< sekcia Ekonomika
Ekonomika Cypru zrýchlila rast na trojročné maximum
Autor TASR
Nikózia 14. februára (TASR) - Ekonomika Cypru vzrástla v poslednom kvartáli minulého roka o viac než 4 % a zaznamenala najvyššie tempo rastu za tri roky. V medzikvartálnom porovnaní bol potom rast najvýraznejší za takmer dva roky. Informovali o tom agentúra DPA a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili predbežné údaje cyperského štatistického úradu.
Hrubý domáci produkt (HDP) Cypru vzrástol po úprave o sezónne vplyvy vo 4. štvrťroku medziročne o 4,5 %. Na porovnanie, v 3. kvartáli vzrástla cyperská ekonomika o 3,6 %.
Tempo rastu v poslednom štvrťroku minulého roka tak bolo najrýchlejšie od 4. štvrťroka 2022, v ktorom cyperské hospodárstvo vzrástlo o 5,3 %. O 4,5 % sa ekonomika Cypru zvýšila aj na neupravenej báze. Pod najvýraznejší rast hospodárstva v posledných troch mesiacoch minulého roka sa podpísali najmä sektory veľkoobchodu, maloobchodu či služby hotelov a reštaurácií.
Aj oproti predchádzajúcemu štvrťroku bolo tempo rastu výrazne vyššie, pričom rast dosiahol takmer dvojročné maximum. V porovnaní s 3. kvartálom vzrástla cyperská ekonomika v posledných troch mesiacoch minulého roka o 1,4 %. V predchádzajúcom štvrťroku dosiahol medzikvartálny rast 0,9 %. Ekonomika tak rástla najrýchlejšie od 1. štvrťroka 2024, v ktorom sa zvýšila rovnako o 1,4 %.
