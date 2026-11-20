< sekcia Ekonomika
Ekonomika Dánska pokračovala v 3. kvartáli v stabilnom raste
Hrubý domáci produkt Dánska vzrástol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 0,8 %. To je rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcom kvartáli.
Autor TASR
Kodaň 20. novembra (TASR) - Dánska ekonomika pokračovala v 3. kvartáli v stabilnom raste, údaje za 2. štvrťrok však boli revidované smerom nadol. Poukázali na to v piatok zverejnené predbežné údaje dánskeho štatistického úradu, ktoré priniesla agentúra DPA.
Hrubý domáci produkt Dánska vzrástol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 0,8 %. To je rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcom kvartáli. Na druhej strane, údaje za 2. štvrťrok štatistici revidovali nadol, keď v predbežnom odhade poukazovali na rast ekonomiky o 0,9 %. Na porovnanie, v 1. kvartáli vzrástla dánska ekonomika o 1,1 %.
Zlepšila sa situácia v priemysle, zároveň sa výrazne zvýšili výdavky štátu. Tie vzrástli o 2,5 %. Rast zaznamenali aj spotrebiteľské výdavky, konkrétne o 0,4 %. Naopak, tvorba hrubého fixného kapitálu o 1 % klesla.
Ekonomiku podporil aj zahraničný obchod, keď rast vývozu bol takmer štvornásobne vyšší než v prípade dovozu. Export zaznamenal rast o 2,2 % a dovoz o 0,6 %.
Hrubý domáci produkt Dánska vzrástol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 0,8 %. To je rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcom kvartáli. Na druhej strane, údaje za 2. štvrťrok štatistici revidovali nadol, keď v predbežnom odhade poukazovali na rast ekonomiky o 0,9 %. Na porovnanie, v 1. kvartáli vzrástla dánska ekonomika o 1,1 %.
Zlepšila sa situácia v priemysle, zároveň sa výrazne zvýšili výdavky štátu. Tie vzrástli o 2,5 %. Rast zaznamenali aj spotrebiteľské výdavky, konkrétne o 0,4 %. Naopak, tvorba hrubého fixného kapitálu o 1 % klesla.
Ekonomiku podporil aj zahraničný obchod, keď rast vývozu bol takmer štvornásobne vyšší než v prípade dovozu. Export zaznamenal rast o 2,2 % a dovoz o 0,6 %.