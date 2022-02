Ekonomika Egypta vzrástla v 1. polroku takmer o desatinu

Káhira 16. februára (TASR) - Ekonomika Egypta vzrástla v 1. polroku súčasného fiškálneho roka takmer o desatinu a za celý fiškálny rok 2021/2022 očakáva vláda rast o viac než 6 %. Uviedol to v stredu egyptský premiér Mustafá Madbúlí.



Podľa Madbúlího, ktorého citovala agentúra Reuters, vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) Egypta v 2. kvartáli súčasného fiškálneho roka o 8,3 % a za celý 1. polrok dosiahol rast 9 %. Zároveň dodal, že za celý rok, ktorý sa skončí 30. júna, by mal rast prekročiť 6 %.



Ako uviedol Medzinárodný menový fond (MMF), Egypt patril k neveľkému počtu priemyselne rozvíjajúcich sa ekonomík, ktoré dokázali v zložitom pandemickom roku rásť. Prispeli k tomu vládne stimuly a podpora pandémiou najviac zasiahnutým odvetviam hospodárstva.



Čo sa týka rastu spotrebiteľských cien v Egypte, na začiatku roka dosiahol takmer 2,5-ročné maximum. Inflácia zrýchlila v januári na 7,3 %, čo predstavuje najvyššiu infláciu od augusta 2019. Rast cien prekonal očakávania trhov, ktoré počítali so zrýchlením inflácie z decembrovej úrovne 5,9 % na 6,7 %.