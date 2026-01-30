< sekcia Ekonomika
Ekonomika eurozóny aj celej EÚ v 4. štvrťroku vzrástla o 0,3 %
Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny aj celej EÚ za tri mesiace od októbra do decembra 2025 medzikvartálne stúpol o 0,3 %, uviedol Eurostat vo svojom rýchlom odhade.
Autor TASR
Luxemburg 30. januára (TASR) - Ekonomika eurozóny aj celej Európskej únie (EÚ) pokračovala v štvrtom štvrťroku v miernom raste. TASR o tom informuje na základe správy európskeho štatistického úradu Eurostat.
Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny aj celej EÚ za tri mesiace od októbra do decembra 2025 medzikvartálne stúpol o 0,3 %, uviedol Eurostat vo svojom rýchlom odhade. V treťom štvrťroku HDP eurozóny v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom vzrástol o 0,3 % a v celej EÚ o 0,4 %. V medziročnom porovnaní ekonomika eurozóny vzrástla o 1,3 % a ekonomika EÚ o 1,4 % po raste o 1,4 %, respektíve 1,6 % v treťom štvrťroku.
Za celý rok 2025 sa HDP eurozóny podľa odhadov Eurostatu zväčšil o 1,5 % a celej EÚ o 1,6 %.
Spomedzi členských štátov EÚ, pre ktoré mal Eurostat k dispozícii údaje, najprudší medzikvartálny nárast HDP zaznamenala v štvrtom štvrťroku Litva (+1,7 %), za ktorou nasledovali Španielsko a Portugalsko (zhodne +0,8 %). Pokles zaznamenalo jedine Írsko (-0,6 %). Predbežné odhady HDP vychádzajú z neúplných údajov, ktoré podliehajú dodatočným revíziám, upozornil Eurostat.
Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny aj celej EÚ za tri mesiace od októbra do decembra 2025 medzikvartálne stúpol o 0,3 %, uviedol Eurostat vo svojom rýchlom odhade. V treťom štvrťroku HDP eurozóny v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom vzrástol o 0,3 % a v celej EÚ o 0,4 %. V medziročnom porovnaní ekonomika eurozóny vzrástla o 1,3 % a ekonomika EÚ o 1,4 % po raste o 1,4 %, respektíve 1,6 % v treťom štvrťroku.
Za celý rok 2025 sa HDP eurozóny podľa odhadov Eurostatu zväčšil o 1,5 % a celej EÚ o 1,6 %.
Spomedzi členských štátov EÚ, pre ktoré mal Eurostat k dispozícii údaje, najprudší medzikvartálny nárast HDP zaznamenala v štvrtom štvrťroku Litva (+1,7 %), za ktorou nasledovali Španielsko a Portugalsko (zhodne +0,8 %). Pokles zaznamenalo jedine Írsko (-0,6 %). Predbežné odhady HDP vychádzajú z neúplných údajov, ktoré podliehajú dodatočným revíziám, upozornil Eurostat.