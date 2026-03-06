< sekcia Ekonomika
Ekonomika eurozóny aj celej EÚ v 4. štvrťroku vzrástla o 0,2 %
Autor TASR
Luxemburg 6. marca (TASR) - Ekonomika eurozóny aj celej Európskej únie (EÚ) pokračovala v štvrtom štvrťroku v miernom raste. TASR o tom informuje na základe správy európskeho štatistického úradu Eurostat, ktorý v piatok zverejnil svoje spresnené údaje.
Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny aj celej EÚ za tri mesiace od októbra do decembra 2025 medzikvartálne stúpol o 0,2 %. Vo svojom rýchlom odhade z konca januára Eurostat uviedol, že ekonomika menovej únie aj celej európskej dvadsaťsedmičky sa v poslednom štvrťroku minulého roka zväčšila zhodne o 0,3 %.
V medziročnom porovnaní ekonomika eurozóny v poslednom kvartáli 2025 vzrástla o 1,2 %, čo je menej ako pôvodne uvádzaných 1,3 %. Medziročný rast celej EÚ Eurostat potvrdil na úrovni 1,4 %.
Spomedzi členských štátov EÚ, pre ktoré mal Eurostat k dispozícii údaje, najprudší medzikvartálny nárast HDP zaznamenala v štvrtom štvrťroku Malta (+2,1 %), za ktorou nasledovali Litva (+1,7 %) a Chorvátsko s Cyprom (zhodne +1,4 %). Pokles zaznamenali v Írsku (-3,8 %), Rumunsku (-1,9 %), Estónsku a Luxembursku (-0,1 %).
HDP Slovenska podľa Eurostatu vzrástol v 4. štvrťroku medzikvatrálne o 0,3 % a medziročne o 0,9 %.
Za celý rok 2025 sa HDP eurozóny podľa spresnených údajov zväčšil o 1,4 % a celej EÚ o 1,9 %. Eurostat upravil pôvodné údaje mierne smerom nadol, pričom pôvodne uvádzal za eurozónu rast o 1,5 % a za celú Úniu o 1,6 %.
