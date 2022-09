Ekonomika eurozóny bude po zvyšok roka a v 1. kvartáli 2023 stagnovať

Frankfurt nad Mohanom 8. septembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) očakáva, že ekonomika eurozóny bude po zvyšok tohto roka a na začiatku budúceho roka stagnovať. TASR o tom informuje na základe vyhlásenia ECB.



Aktuálne údaje signalizujú, že ekonomika eurozóny sa po oživení v 1. polroku spomalí, uviedla Rada guvernérov po zasadnutí, na ktorom zvýšila hlavné úrokové sadzby o bezprecedentných 75 bázických bodov. Experti ECB aktuálne počítajú do konca tohto roka a v 1. kvartáli 2023 so stagnáciou ekonomiky eurozóny.



Podľa aktualizovaných prognóz by hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny mal tento rok vďaka silnému rastu v prvom polroku stúpnuť o 3,1 %, na budúci rok len o 0,9 %. ECB pôvodne počítala v roku 2023 s expanziou o 2,1 %. Tempo expanzie by sa potom v roku 2024 malo zrýchliť na 1,9 %.



Experti ECB takisto revidovali svoje inflačné prognózy a v tomto roku očakávajú, že priemerná inflácia dosiahne 8,1 %. Na budúci rok by sa mala spomaliť na 5,5 % a v roku 2024 na 2,3 %.