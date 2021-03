Ekonomika eurozóny dospeje k zlomovému bodu obratu najskôr na jeseň

Vilnius 12. marca (TASR) - Ekonomika eurozóny v dôsledku tretej vlny pandémie ochorenia COVID-19 dospeje k zlomovému bodu obratu najskôr na jeseň. Povedal to v piatok novinárom odchádzajúci šéf litovskej centrálnej banky Vitas Vasiliauskas.



Na otázku, kedy by Európska centrálna banka (ECB) mohla začať s utlmovaním núdzových nákupov dlhopisov eurozóny, Vasiliauskas odpovedal, že k tomu bude môcť dôjsť až po tom, keď sa bude ekonomika euroregiónu udržateľne zotavovať a nebude potrebovať záchranu.



„Zlomovým bodom obratu bude, keď jasne uvidíme, že sa rast vrátil a ekonomika bude schopná dýchať sama,“ uviedol Vasiliauskas, člen rady guvernérov ECB. Dodal, že to nepredpokladá skôr ako na jeseň.



Vasiliauskas odchádza z funkcie začiatkom apríla a štvrtkové (11. 3.) zasadnutie Rady guvernérov ECB bolo jeho posledným vo funkcii.