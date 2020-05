Ekonomika eurozóny klesne menej, ako sú najpesimistickejšie predpovede

Frankfurt nad Mohanom 4. mája (TASR) - Ekonomika eurozóny klesne menej, ako naznačujú najpesimistickejšie predpovede, ale jej ožívanie môže byť pomalé a postupné. Ukázal to v pondelok prieskum Európskej centrálnej banky (ECB) medzi prognostikmi, ktorý sa koná každý kvartál pod názvom Prieskum profesionálnych prognostikov (Survey of Professional Forecasters - SPF).



Prognostici v prieskume, ktorý je kľúčový pri prijímaní politických rozhodnutí ECB, odhadujú, že sa hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny v roku 2020 zníži o 5,5 % a následne v roku 2021 vzrastie o 4,3 %. Štáty v regióne začínajú totiž od mája pomaly uvoľňovať obmedzenia spojené s pandémiou nového koronavírusu.



Prezidentka ECB Christine Lagardová minulý týždeň uviedla, že banka tento rok vidí pokles ekonomiky o 5 % až 12 %. To ukazuje, že pondelkový výsledok prieskumu medzi prognostikmi je bližšie k „miernejšiemu“ scenáru recesie ECB.



Podľa prieskumu najvhodnejším opisom prognostického profilu celkovej úrovne HDP je pravdepodobne prudký pokles smerom nadol na konci 1. kvartálu a na začiatku 2. štvrťroka s "plochým" a zdĺhavým oživením. Inými slovami, návrat ekonomiky na úroveň pred koronakrízou si vyžiada pomerne dlhý čas. Prieskum sa uskutočnil medzi 31. marcom a 7. aprílom.



Prognostici ďalej predpovedajú v tomto roku infláciu na úrovni 0,4 % namiesto 1,2 %, ktoré očakávali pred tromi mesiacmi. Aj inflačná prognóza pre rok 2021 sa znížila na 1,2 % z 1,4 %.



Projekcie pre rok 2024 sa zatiaľ nezmenili a prognostici očakávajú rast HDP eurozóny o 1,4 % a infláciu na úrovni 1,7 %.



Väčšina respondentov uviedla, že akákoľvek "normalizácia" bude pravdepodobne postupná a nezačne sa skôr ako v 3. štvrťroku, ukázal prieskum.