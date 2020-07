Ekonomika eurozóny možno tento rok klesne menej, než očakáva ECB

Frankfurt nad Mohanom 17. júla (TASR) - Ekonomika eurozóny možno tento rok klesne menej, než očakáva Európska centrálna banka (ECB), a jej zotavenie by tiež mohlo byť rýchlejšie, ukázal prieskum ECB medzi profesionálnymi prognostikmi.



Štvrťročný prieskum (Survey of Professional Forecasters) ukázal, že prognostici aktuálne v tomto roku počítajú s kontrakciou ekonomiky eurozóny o 8,3 %. Ešte v máji predpovedali pokles o 5,5 %. Nová predpoveď je však o niečo lepšia v porovnaní s vlastnou prognózou ECB, ktorá očakáva pád až o 8,7 %. V budúcom roku prognostici počítajú s nárastom o 5,7 % a ECB len o 5,2 %.



Aj keď eurozóna zaznamenala najhlbšiu recesiu za generácie, aktuálne údaje signalizujú, že jej ekonomika už dosiahla dno v apríli alebo máji a v súčasnosti sa postupne zotavuje.



Prognostici sú tiež o niečo optimistickejší než ECB v oblasti vývoja inflácie, keď očakávajú v tomto roku nárast spotrebiteľských cien o 0,4 %, pričom ECB počíta so zvýšením o 0,3 %. Na budúci rok by sa inflácia podľa nich mala zrýchliť na 1 % (ECB: +0,8 %).