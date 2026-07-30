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Ekonomika eurozóny rástla v 2. kvartáli výraznejšie, než sa čakalo
Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny na sezónne upravenej báze vzrástol v 2. štvrťroku v medzikvartálnom porovnaní o 0,4 % po nulovom raste v 1. kvartáli, uviedol Eurostat.
Autor TASR
Luxemburg 30. júla (TASR) - Po stagnácii v prvých troch mesiacoch roka zaznamenala ekonomika eurozóny v 2. štvrťroku rast, pričom tempo rastu prekonalo očakávania. Navyše, údaje za 1. štvrťrok boli revidované smerom nahor, keď predbežný odhad z júna poukazoval na pokles ekonomiky menovej únie. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov štatistického úradu Európskej únie (EÚ) Eurostat a správy agentúry AFP.
Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny na sezónne upravenej báze vzrástol v 2. štvrťroku v medzikvartálnom porovnaní o 0,4 % po nulovom raste v 1. kvartáli, uviedol Eurostat. Údaje za prvé tri mesiace roka tak boli revidované smerom nahor, keďže Eurostat v predchádzajúcom odhade zo začiatku júna uvádzal za 1. kvartál pokles HDP eurozóny o 0,2 %.
Rýchly odhad Eurostatu zároveň znamená lepší vývoj ekonomiky eurozóny, než očakávali analytici. Tí počítali s návratom k rastu, odhadovali však, že rast HDP dosiahne 0,1 %, maximálne 0,2 %.
Lepšie sa vyvíjala aj ekonomika celej Európskej únie. Zatiaľ čo v 1. kvartáli dosiahla medzikvartálny rast na úrovni 0,1 %, v 2. štvrťroku sa jeho tempo zrýchlilo na 0,5 %. Najnovšie údaje tak ukazujú, že európska ekonomika zvláda tlak konfliktu na Blízkom východe lepšie, než sa očakávalo po jeho vypuknutí koncom februára.
Z jednotlivých členských štátov EÚ, ktorých údaje sú k dispozícii, najvýraznejšie rástla ekonomika Írska, a to o 3,9 %. Nasledovali Litva a Švédsko s rastom o 1,7 %, respektíve 1,4 %. Naopak, najhoršie sa ekonomika vyvíjala v Belgicku a Rakúsku, kde stagnovala.
Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny na sezónne upravenej báze vzrástol v 2. štvrťroku v medzikvartálnom porovnaní o 0,4 % po nulovom raste v 1. kvartáli, uviedol Eurostat. Údaje za prvé tri mesiace roka tak boli revidované smerom nahor, keďže Eurostat v predchádzajúcom odhade zo začiatku júna uvádzal za 1. kvartál pokles HDP eurozóny o 0,2 %.
Rýchly odhad Eurostatu zároveň znamená lepší vývoj ekonomiky eurozóny, než očakávali analytici. Tí počítali s návratom k rastu, odhadovali však, že rast HDP dosiahne 0,1 %, maximálne 0,2 %.
Lepšie sa vyvíjala aj ekonomika celej Európskej únie. Zatiaľ čo v 1. kvartáli dosiahla medzikvartálny rast na úrovni 0,1 %, v 2. štvrťroku sa jeho tempo zrýchlilo na 0,5 %. Najnovšie údaje tak ukazujú, že európska ekonomika zvláda tlak konfliktu na Blízkom východe lepšie, než sa očakávalo po jeho vypuknutí koncom februára.
Z jednotlivých členských štátov EÚ, ktorých údaje sú k dispozícii, najvýraznejšie rástla ekonomika Írska, a to o 3,9 %. Nasledovali Litva a Švédsko s rastom o 1,7 %, respektíve 1,4 %. Naopak, najhoršie sa ekonomika vyvíjala v Belgicku a Rakúsku, kde stagnovala.