Ekonomika eurozóny rástla v 3. štvrťroku rýchlejšie, než sa očakávalo
Hrubý domáci produkt (HDP) sa za tri mesiace od júla do septembra 2025 medzikvartálne zvýšil o 0,3 % (revízia z +0,2 %) po +0,1 % v predchádzajúcom štvrťroku.
Autor TASR
Luxemburg 5. decembra (TASR) - Ekonomika eurozóny rástla v 3. štvrťroku rýchlejšie, než sa očakávalo. Hrubý domáci produkt (HDP) sa za tri mesiace od júla do septembra 2025 medzikvartálne zvýšil o 0,3 % (revízia z +0,2 %) po +0,1 % v predchádzajúcom štvrťroku, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat. HDP celej EÚ stúpol o 0,4 % po náraste o 0,3 % v 2. kvartáli.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
