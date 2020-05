Ekonomika eurozóny sa vráti na úroveň pred pandémiou v roku 2021

Frankfurt nad Mohanom 18. mája (TASR) - Ekonomika eurozóny, ktorú zasiahla pandémia nového koronavírusu, sa nevráti na svoje predkrízové úrovne skôr ako v budúcom roku, alebo ešte neskôr. Uviedol to hlavný ekonóm Európskej centrálnej banky (ECB) Philip Lane pre španielske noviny El País. A dodal, že ECB je pripravená upraviť a použiť všetky svoje nástroje v prípade potreby.



„Z dnešnej perspektívy je v každom prípade nepravdepodobné, že by sa hospodárska aktivita vrátila na úroveň pred krízou do roku 2021, ak nie neskôr,“ povedal Lane v rozhovore, ktorý bol uverejnený aj na internetovej stránke ECB.



Lane poznamenal, že ECB situáciu v eurozóne neustále monitoruje a je pripravená upraviť všetky svoje nástroje, ak to bude potrebné. Spresnil, že banka by mohla upraviť svoj program pre krízové pandemické nákupy aktív z eurozóny (PEPP).



A zopakoval, že ECB analyzuje situáciu pred júnovým zasadnutím: „Ak zistíme, že finančné podmienky sú príliš napäté, alebo tlak na dlhopisy jednotlivých krajín neodráža ich ekonomické základy, môžeme upraviť veľkosť alebo trvanie našich nákupov, ktoré môžeme rovnako flexibilne rozdeliť z hľadiska času aj trhových segmentov," dodal.