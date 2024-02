Prieskum: Ekonomika eurozóny sa zrejme začína pomaly zotavovať

Londýn/Brusel 5. februára (TASR) - Z ekonomiky eurozóny na začiatku roka prichádzajú signály zatiaľ neistého a len mierneho zotavovania. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Prieskum spoločnosti S&P Global zároveň ukázal nárast inflačných tlakov. To podporuje argumenty pre to, aby Európska centrálna banka (ECB) zatiaľ neuvoľnila menovú politiku a úrokové sadzby ďalej držala na rekordne vysokej úrovni.



Zložený index nákupných manažérov (PMI) pre eurozónu v januári vzrástol na 47,9 bodu z decembrových 47,6 bodu, čo bolo v súlade s predbežným odhadom. Index, ktorý zverejňuje Hamburg Commercial Bank (HCOB) a zostavuje S&P Global, je považovaný za dobrý ukazovateľ celkového ekonomického zdravia eurozóny. Index sa dostal na najvyššiu úroveň od júla, zostáva však pod 50-bodovou hranicou, ktorá oddeľuje pokles aktivity od jej expanzie.



Prieskum tiež signalizuje, že tempo rastu vstupných aj výstupných cien sa v januári zrýchlilo. Index výrobných cien sa zvýšil na osemmesačné maximum 54,2 bodu z 53,8 bodu.



PMI pre dominantný sektor služieb v januári klesol na 48,4 bodu z decembrových 48,8 bodu. Aj to bolo v súlade s rýchlym odhadom. Index očakávaní však naznačuje, že firmy v sektore počítajú s oživením. Index zamestnanosti vzrástol z 50,8 na 51,2 bodu.



Pokles vo výrobnom sektore sa v januári spomalil tretí mesiac po sebe, ako ukázala správa zverejnená v minulom týždni.