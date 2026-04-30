Ekonomika eurozóny spomalila tempo rastu, inflácia v apríli zrýchlila
Poukázali na to vo štvrtok zverejnené predbežné údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat.
Luxemburg 30. apríla (TASR) - Ekonomika eurozóny pokračovala v raste aj v 1. kvartáli tohto roka, tempo rastu sa však oproti vývoju v závere roka 2025 spomalilo. Uviedol to vo štvrtok štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý zverejnil predbežné údaje.
Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny na sezónne upravenej báze vzrástol za prvé tri mesiace tohto roka medzikvartálne o 0,1 %. Na porovnanie, vo 4. štvrťroku minulého roka dosiahla ekonomika menovej únie rast o 0,2 %.
Rovnaký vývoj zaznamenala aj širšia Európska únia. Po medzikvartálnom raste vo 4. kvartáli 2025 o 0,2 % spomalila v 1. štvrťroku tohto roka tempo rastu na 0,1 %. V obidvoch prípadoch sú však údaje predbežné a neskôr sa môžu meniť.
V medziročnom porovnaní sezónne upravený HDP eurozóny vzrástol v 1. štvrťroku o 0,8 %. Aj v tomto prípade sa tempo rastu ekonomiky menovej únie spomalilo, keďže vo 4. štvrťroku 2025 vzrástla o 1,3 %.
V rámci celej EÚ vzrástla ekonomika v 1. štvrťroku medziročne o 1 %. Rovnako zaznamenala spomalenie rastu. V poslednom kvartáli minulého roka sa zvýšila o 1,4 %.
Z členských štátov Európskej únie, ktorých údaje má Eurostat k dispozícii, zaznamenali v 1. štvrťroku najvýraznejší medzikvartálny rast ekonomiky Fínska (0,9 %), Maďarska (0,8 %) a Estónska spolu so Španielskom. V obidvoch prípadoch vzrástol HDP o 0,6 %. Pokles vykázali Írsko (-2 %), Litva (-0,4 %) a Švédsko, kde ekonomika podľa predbežných údajov klesla o 0,2 %.
V medziročnom porovnaní zaznamenalo pokles ekonomiky v 1. kvartáli z krajín, ktoré údaje dodali, iba Írsko, a to o 6,3 %. Najvýraznejší rast vykázali Španielsko (2,7 %), Litva (2,5 %) a Portugalsko (2,3 %).
Medziročná miera inflácie v eurozóne sa tento mesiac výrazne zrýchlila, pod čo sa podpísal najmä vývoj cien energií. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat, ktoré úrad zverejnil vo štvrtok.
Miera inflácie dosiahla v apríli 3 % oproti 2,6-percentnej úrovni v minulom mesiaci. Najvýraznejšie ju ovplyvnili ceny energií, ktoré v apríli vzrástli medziročne o 10,9 %. Na porovnanie, v marci sa zvýšili o 5,1 %.
Zrýchlenie rastu zaznamenali aj ceny potravín, alkoholu a tabakových výrobkov a produktov mimo energií. V prvom prípade rast dosiahol 2,5 % oproti 2,4 % v marci a v druhom 0,8 % oproti 0,5 % v predchádzajúcom mesiaci.
Naopak, tempo rastu cien služieb sa mierne spomalilo, aj keď tento rast bol druhý najvyšší po raste cien energií. Ceny služieb sa v eurozóne zvýšili v apríli o 3 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci vzrástli o 3,2 %.
Z členských štátov najvýraznejšiu infláciu vykázali Bulharsko (6,2 %), Chorvátsko (5,4 %) a Luxembursko (5,2 %). Na Slovensku sa spotrebiteľské ceny zvýšili v apríli medziročne o 4 %.
Nezamestnanosť v eurozóne sa v marci znížila
Nezamestnanosť v eurozóne zaznamenala v marci mierny pokles. Dosiahla 6,2 %, čo je o 0,1 percentuálneho bodu menej než v predchádzajúcom mesiaci. Uviedol to vo štvrtok v rámci predbežných údajov štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
