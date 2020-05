Ekonomika eurozóny v 1. štvrťroku klesla o 3,8 %, zamestnanosť o 0,2 %

Luxemburg 15. mája (TASR) - Ekonomika eurozóny v 1. štvrťroku 2020 klesla medzikvartálne o 3,8 % a v celej Európskej únii (EÚ) sa znížila o 3,3 %. Zamestnanosť v oboch blokoch v sledovanom období klesla o 0,2 %. Ukázali to predbežné údaje európskeho štatistického úradu Eurostat.



Podľa Eurostatu ide o najväčší pokles hrubého domáceho produktu (HDP) od začiatku sledovania týchto údajov v roku 1995. V marci 2020, poslednom mesiaci 1. štvrťroku, začali totiž členské štáty zavádzať ochranné opatrenia a blokády na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.



Na ilustráciu, vo 4. štvrťroku 2019 sa HDP eurozóny zvýšil medzikvartálne o 0,1 % a EÚ o 0,2 %.



V medziročnom porovnaní sa sezónne očistený HDP v období január - marec 2020 znížil v eurozóne o 3,2 % po náraste o 1 % v predchádzajúcom štvrťroku. A v celej Únii klesol o 2,6 % (po zvýšení o 1,3 % vo 4. kvartáli 2019).



To bol najprudší pokles HDP od 2. štvrťroka 2009, keď sa výkon ekonomiky eurozóny znížil medziročne o 4,5 % a EÚ o 4,4 %.



Na porovnanie, HDP Spojených štátov v 1. štvrťroku 2020 klesol medzikvartálne o 1,2 % (po náraste 0,5 % vo 4. štvrťroku 2019) a v medziročnom porovnaní sa zvýšil o 0,3 % (o 2,3 % v predchádzajúcom štvrťroku).



Eurostat zároveň zverejnil údaje o vývoji zamestnanosti, ktorá sa v oboch blokoch v 1. štvrťroku 2020 znížila medzikvartálne o 0,2 %. Bol to jej prvý pokles od 2. štvrťroka 2013 v prípade eurozóny a od 1. štvrťroka 2013 v prípade EÚ.



V posledných troch mesiacoch minulého roka 2019 vzrástla zamestnanosť v obidvoch regiónoch o 0,3 %.



V medziročnom porovnaní sa zamestnanosť v eurozóne aj v EÚ v období január - marec 2020 zvýšila o 0,3 %, čo je najpomalšie medziročné tempo rastu od 1. štvrťroka 2014 pre eurozónu a od 4. štvrťroka 2013 pre EÚ.