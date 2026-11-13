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Ekonomika eurozóny v 3. kvartáli medziročne vzrástla o 1,3 %

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

V medzikvartálnom porovnaní HDP eurozóny po očistení o sezónne vplyvy v 3. štvrťroku vzrástol o 0,4 % a HDP celej EÚ o 0,5 % po +0,6 %, respektíve +0,7 % v prechádzajúcich troch mesiacoch.

Autor TASR
,aktualizované 
Luxemburg 13. novembra (TASR) - Tempo medziročného rastu ekonomiky eurozóny sa v 3. kvartáli mierne zrýchlilo, pričom zamestnanosť v regióne zostala stabilná. TASR o tom informuje na základe správy európskeho štatistického úradu Eurostat.

Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny za tri mesiace od júla do konca septembra 2026 medziročne stúpol o 1,3 % po zvýšení o 1,2 % v 2. štvrťroku, uviedol Eurostat vo svojom rýchlom odhade. HDP celej Európskej únie (EÚ) expandoval o 1,5 % po +1,4 %.

V medzikvartálnom porovnaní HDP eurozóny po očistení o sezónne vplyvy v 3. štvrťroku vzrástol o 0,4 % a HDP celej EÚ o 0,5 % po +0,6 %, respektíve +0,7 % v prechádzajúcich troch mesiacoch.

Počet zamestnaných osôb zostal v 3. štvrťroku v eurozóne aj v celej EÚ v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom nezmenený. V 2. kvartáli zamestnanosť v oboch regiónoch medzikvartálne vzrástla o 0,1 %.

V medziročnom porovnaní sa zamestnanosť v eurozóne aj v celej EÚ v 3. kvartáli zvýšila o 0,4 % po náraste o 0,5 %, respektíve o 0,4 %.
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