Ekonomika eurozóny v 3. kvartáli medziročne vzrástla o 1,4 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny medzikvartálne stúpol o 0,2 % a HDP EÚ o 0,3 % po zvýšení o 0,1 %, respektíve o 0,2 %.

Autor TASR
Luxemburg 14. novembra (TASR) - Ekonomika eurozóny aj celej Európskej únie (EÚ) pokračovala v 3. štvrťroku v miernom raste. Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny medzikvartálne stúpol o 0,2 % a HDP EÚ o 0,3 % po zvýšení o 0,1 %, respektíve o 0,2 %, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat vo svojom rýchlom odhade. V medziročnom porovnaní ekonomika eurozóny vzrástla o 1,4 % a ekonomika EÚ o 1,6 % po +1,5 %, respektíve +1,6 %.





