Ekonomika eurozóny v 3. kvartáli medziročne vzrástla o 1,4 %
Autor TASR
Luxemburg 14. novembra (TASR) - Ekonomika eurozóny aj celej Európskej únie (EÚ) pokračovala v 3. štvrťroku v miernom raste. TASR o tom informuje na základe správy európskeho štatistického úradu Eurostat.
Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny za tri mesiace od júla do septembra 2025 medzikvartálne stúpol o 0,2 % po zvýšení o 0,1 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Ekonomika EÚ expandovala o 0,3 % po náraste o 0,2 %, uviedol Eurostat vo svojom rýchlom odhade. V medziročnom porovnaní ekonomika eurozóny vzrástla o 1,4 % a ekonomika EÚ o 1,6 % po +1,5 %, respektíve +1,6 % v 2. kvartáli.
Spomedzi členských štátov EÚ, pre ktoré mal Eurostat k dispozícii údaje, najprudší medzikvartálny nárast HDP zaznamenal v 3. štvrťroku Cyprus (+0,9 %), za ktorým nasledovali Poľsko, Portugalsko a Slovinsko (vo všetkých +0,8 %). Slovenský HDP si medzikvartálne polepšil o 0,3 %. Nemecký HDP v medzikvartálnom porovnaní stagnoval a francúzsky sa zvýšil o 0,5 %.
V medziročnom porovnaní najrýchlejšie rástlo Írsko, ktorého HDP vyskočil o 12,3 %. Poľský HDP stúpol o 3,7 %, cyperský o 3,6 %, bulharský o 3,2 %, španielsky o 2,8 % a český o 2,7 %. Slovenská ekonomika v 3. kvartáli medziročne expandovala o 0,9 %. Nemecká ekonomika medziročne vzrástla o 0,3 % a francúzska o 0,9 %.
Počet zamestnaných osôb sa v 3. štvrťroku 2025 v medzikvartálnom porovnaní v eurozóne zvýšil o 0,1 % a v EÚ o 0,2 %. V medziročnom porovnaní zamestnanosť v eurozóne vzrástla o 0,5 % a v EÚ o 0,6 %.
