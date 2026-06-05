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Ekonomika eurozóny v prvom kvartáli klesla o 0,2 %
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa hospodárstvo eurozóny počas januára až marca zväčšilo o 0,3 % a v rámci celej EÚ sa posilnilo o 0,7 %.
Autor TASR,aktualizované
Luxemburg 5. júna (TASR) - Hrubý domáci produkt eurozóny v prvom štvrťroku tohto roka podľa sezónne upravených údajov medzikvartálne klesol o 0,2 % a v rámci celej Európskej únie sa zmenšil o 0,1 %. Vyplýva to z odhadu, o ktorom v piatok na svojej webovej stránke informoval štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa hospodárstvo eurozóny počas januára až marca zväčšilo o 0,3 % a v rámci celej EÚ sa posilnilo o 0,7 %. Slovenská ekonomika medzikvartálne vzrástla o 0,2 % a medziročne sa zväčšila o 0,9 %. Najvýraznejšie medzikvartálne v prvom štvrťroku vzrástlo hospodárstvo Dánska (1,9 %) a Estónska a Malty (zhodne 1,1 %). Medzikvartálny pokles nastal v Írsku (-12,1 %), Litve (-0,3 %), vo Švédsku (-0,2 %) a Francúzsku (-0,1 %).
Konečná spotreba domácností k medzikvartálnemu vývoju ekonomiky v eurozóne aj v celej Európskej únii pridala zhodne 0,1 percentuálneho bodu (p. b.). Rovnako konečná vládna spotreba k vývoju hospodárstva prispela 0,1 p. b. v eurozóne aj v celej EÚ. Tvorba hrubého fixného kapitálu však hrubému domácemu produktu v oboch zónach 0,1 p. b. ubrala. Zmena stavu zásob ekonomiku eurozóny o 0,1 p. b. zmenšila a na hospodárstvo celej Únie mala zanedbateľný vplyv. Zahraničný obchod mal negatívny vplyv, a to na úrovni 0,3 p. b. v prípade eurozóny a v rozsahu 0,2 p. b., pokiaľ ide o celú Európsku úniu.
Na porovnanie, americký hrubý domáci produkt sa v prvom štvrťroku tohto roka medzikvartálne zväčšil o 0,4 % a medziročne vzrástol o 2,6 %.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa hospodárstvo eurozóny počas januára až marca zväčšilo o 0,3 % a v rámci celej EÚ sa posilnilo o 0,7 %. Slovenská ekonomika medzikvartálne vzrástla o 0,2 % a medziročne sa zväčšila o 0,9 %. Najvýraznejšie medzikvartálne v prvom štvrťroku vzrástlo hospodárstvo Dánska (1,9 %) a Estónska a Malty (zhodne 1,1 %). Medzikvartálny pokles nastal v Írsku (-12,1 %), Litve (-0,3 %), vo Švédsku (-0,2 %) a Francúzsku (-0,1 %).
Konečná spotreba domácností k medzikvartálnemu vývoju ekonomiky v eurozóne aj v celej Európskej únii pridala zhodne 0,1 percentuálneho bodu (p. b.). Rovnako konečná vládna spotreba k vývoju hospodárstva prispela 0,1 p. b. v eurozóne aj v celej EÚ. Tvorba hrubého fixného kapitálu však hrubému domácemu produktu v oboch zónach 0,1 p. b. ubrala. Zmena stavu zásob ekonomiku eurozóny o 0,1 p. b. zmenšila a na hospodárstvo celej Únie mala zanedbateľný vplyv. Zahraničný obchod mal negatívny vplyv, a to na úrovni 0,3 p. b. v prípade eurozóny a v rozsahu 0,2 p. b., pokiaľ ide o celú Európsku úniu.
Na porovnanie, americký hrubý domáci produkt sa v prvom štvrťroku tohto roka medzikvartálne zväčšil o 0,4 % a medziročne vzrástol o 2,6 %.