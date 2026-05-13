Ekonomika eurozóny v prvom štvrťroku medzikvartálne vzrástla o 0,1 %
Autor TASR
Luxemburg 13. mája (TASR) - Hrubý domáci produkt eurozóny počas januára až marca tohto roka podľa sezónne upravených údajov medzikvartálne vzrástol o 0,1 % a v rámci celej Európskej únie sa zväčšil o 0,2 %. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov, ktoré v stredu na svojej internetovej stránke zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
V porovnaní s rovnakým štvrťrokom vlaňajška sa ekonomika eurozóny podľa sezónne upravených údajov v prvých troch mesiacoch tohto roka zväčšila o 0,8 % a hospodárstvo celej EÚ sa posilnilo o 1 %. Slovenská ekonomika počas januára až marca sa podľa Eurostatu medzikvartálne zväčšila o 0,2 % a medziročne sa posilnila o 0,9 %.
Počet zamestnaných ľudí od začiatku roka do záveru marca v eurozóne aj v celej Európskej únii medzikvartálne stúpol zhodne o 0,1 %. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zamestnanosť v eurozóne v prvom kvartáli zvýšila o 0,5 % a v celej EÚ sa zväčšila o 0,6 %.
