Ekonomika eurozóny vo štvrtom kvartáli vzrástla o 0,3 %
Vyplýva to z rýchleho odhadu, o ktorom v piatok na svojej webovej stránke informoval štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Autor TASR,aktualizované
Luxemburg 13. februára (TASR) - rubý domáci produkt eurozóny aj celej Európskej únie sa v záverečnom štvrťroku vlaňajška podľa sezónne upravených údajov medzikvartálne zväčšil zhodne o 0,3 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu, o ktorom v piatok na svojej webovej stránke informoval štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Tempo rastu ekonomiky eurozóny sa nezmenilo, keďže aj v treťom štvrťroku sa medzikvartálne posilnila o 0,3 %. Tempo rastu hospodárstva celej EÚ sa spomalilo po raste o 0,4 % v treťom kvartáli.
Medziročne sa ekonomika eurozóny počas októbra až decembra 2025 zväčšila o 1,3 % po raste o 1,4 % v treťom štvrťroku. Hospodárstvo celej Únie sa v záverečných troch mesiacoch vlaňajška medziročne posilnilo o 1,5 % po raste o 1,6 % v treťom kvartáli.
Slovenská ekonomika sa podľa sezónne upravených údajov Eurostatu počas októbra až decembra medzikvartálne zväčšila o 0,2 % po posilnení o 0,3 % v predošlom štvrťroku. Medziročne sa slovenské hospodárstvo posilnilo o 0,8 % po raste o 0,9 % v predchádzajúcom kvartáli.
Obchodný prebytok eurozóny klesol koncom roka medziročne o vyše miliardy eur
Eurozóna vykázala v závere minulého roka v obchode s tovarmi medziročný pokles prebytku, keď rast vývozu zaostal za rastom dovozu. V medzimesačnom porovnaní však prebytok vzrástol, a to výraznejšie, než sa čakalo. Poukázal na to v piatok zverejnený rýchly odhad štatistického úradu Európskej únie Eurostat.
Podľa prvého odhadu Eurostatu zaznamenala eurozóna v decembri obchodný prebytok 12,6 miliardy eur. V decembri predchádzajúceho roka predstavoval 13,9 miliardy eur. Export tovarov z eurozóny do zvyšku sveta vzrástol medziročne o 3,4 %, dovoz sa však zvýšil o 4,2 %. Výrazne sa spomalil rast exportu chemických produktov, ďalej strojov a zariadení či surovín.
V medzimesačnom porovnaní však obchodný prebytok menovej únie vzrástol, keďže v novembri dosiahol 9,9 miliardy eur. Výsledok bol zároveň lepší, než očakávali analytici, ktorí počítali s prebytkom 11,8 miliardy eur.
Za celý minulý rok zaznamenala eurozóna prebytok na úrovni 164,6 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom tak prebytok klesol o 4,3 miliardy eur. Vzrástol vývoz aj dovoz, export sa však zvýšil o 2,4 %, zatiaľ čo dovoz o 2,7 %.
