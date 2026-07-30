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Ekonomika eurozóny vzrástla v 2. kvartáli o 0,4 %
Lepšie sa vyvíjala aj ekonomika celej Európskej únie, ktorá výrazne zrýchlila tempo rastu z 1. štvrťroka.
Autor TASR,aktualizované
Luxemburg 30. júla (TASR) - Ekonomika eurozóny zaznamenala v 2. štvrťroku rast o 0,4 % po tom, ako v 1. kvartáli vykázala po revízii údajov stagnáciu. Lepšie sa vyvíjala aj ekonomika celej Európskej únie, ktorá výrazne zrýchlila tempo rastu z 1. štvrťroka. Informoval o tom vo štvrtok štatistický úrad Európskej únie Eurostat. ktorý zverejnil predbežné údaje.
Nezamestnanosť v eurozóne sa udržala na stabilnej úrovni
Nezamestnanosť v eurozóne aj celej Európskej únii sa v júni udržala na stabilnej úrovni. Uviedol to vo štvrtok v rámci predbežných údajov štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý zároveň revidoval údaje za máj mierne smerom nahor.
Eurostat uviedol, že v júni dosiahla miera nezamestnanosti v eurozóne upravená o sezónne vplyvy 6,3 %. To je rovnaká úroveň ako v predchádzajúcom mesiaci po revízii predbežného odhadu. Úrad pôvodne za máj uvádzal nezamestnanosť na úrovni 6,2 %. Miera nezamestnanosti sa nemenila ani v porovnaní s júnom minulého roka, v ktorom dosiahla rovnako 6,3 %.
Stabilný vývoj zaznamenala nezamestnanosť aj v širšej EÚ. Dosiahla 6 %, čo je rovnaká úroveň ako po revízii za mesiac máj a rovnaká ako v júni minulého roka. Eurostat udával pôvodne za máj nezamestnanosť v EÚ na úrovni 5,9 %.
Z jednotlivých členských štátov EÚ najvyššiu mieru nezamestnanosti dosiahli v júni Fínsko (10,5 %), Španielsko (10,1 %) a Švédsko (8,7 %). Najnižšiu vykázali Bulharsko, Cyprus a Poľsko. V prvých dvoch prípadoch zaznamenala 3 % a v Poľsku 3,1 %. Na Slovensku dosiahla miera nezamestnanosti 5,8 %.
Čo sa týka nezamestnanosti mladých ľudí, v eurozóne sa mierne znížila, zatiaľ čo v celej EÚ zaznamenala rast. V menovej únii dosiahla v júni 14,8 % oproti 14,9 % v máji, v EÚ 15,5 %, zatiaľ čo v máji predstavovala 15,4 %.
Nezamestnanosť v eurozóne sa udržala na stabilnej úrovni
Nezamestnanosť v eurozóne aj celej Európskej únii sa v júni udržala na stabilnej úrovni. Uviedol to vo štvrtok v rámci predbežných údajov štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý zároveň revidoval údaje za máj mierne smerom nahor.
Eurostat uviedol, že v júni dosiahla miera nezamestnanosti v eurozóne upravená o sezónne vplyvy 6,3 %. To je rovnaká úroveň ako v predchádzajúcom mesiaci po revízii predbežného odhadu. Úrad pôvodne za máj uvádzal nezamestnanosť na úrovni 6,2 %. Miera nezamestnanosti sa nemenila ani v porovnaní s júnom minulého roka, v ktorom dosiahla rovnako 6,3 %.
Stabilný vývoj zaznamenala nezamestnanosť aj v širšej EÚ. Dosiahla 6 %, čo je rovnaká úroveň ako po revízii za mesiac máj a rovnaká ako v júni minulého roka. Eurostat udával pôvodne za máj nezamestnanosť v EÚ na úrovni 5,9 %.
Z jednotlivých členských štátov EÚ najvyššiu mieru nezamestnanosti dosiahli v júni Fínsko (10,5 %), Španielsko (10,1 %) a Švédsko (8,7 %). Najnižšiu vykázali Bulharsko, Cyprus a Poľsko. V prvých dvoch prípadoch zaznamenala 3 % a v Poľsku 3,1 %. Na Slovensku dosiahla miera nezamestnanosti 5,8 %.
Čo sa týka nezamestnanosti mladých ľudí, v eurozóne sa mierne znížila, zatiaľ čo v celej EÚ zaznamenala rast. V menovej únii dosiahla v júni 14,8 % oproti 14,9 % v máji, v EÚ 15,5 %, zatiaľ čo v máji predstavovala 15,4 %.