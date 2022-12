Ekonomika eurozóny vzrástla v 3. štvrťroku viac, než sa predpokladalo

Luxemburg 7. decembra (TASR) - Ekonomiky eurozóny aj Európskej únie (EÚ) rástli v 3. štvrťroku o niečo rýchlejšie, než sa predpokladalo.



Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny za tri mesiace od júla do septembra 2022 na sezónne upravenej báze medzikvartálne stúpol o 0,3 % po +0,8 % v predchádzajúcich troch mesiacoch, uviedol štatistický úrad Európskej únie Eurostat a revidoval svoj rýchly odhad z polovice novembra, ktorý počítal so zvýšením len o 0,2 %.



HDP celej EÚ medzikvartálne expandoval o 0,4 % (rýchly odhad: +0,2 %) po +0,7 % v 2. štvrťroku.



V medziročnom porovnaní si HDP eurozóny polepšil o 2,3 % (pôvodne +2,1) a celej EÚ o 2,5 % (+2,4 %). V prechádzajúcich troch mesiacoch HDP v eurozóne vzrástol o 4,2 % a v EÚ o 4,3 %.



Na porovnanie, HDP Spojených štátov sa v 3. štvrťroku medzikvartálne zvýšil o 0,7 % po -0,1 % v prechádzajúcich troch mesiacoch. Medziročné tempo rastu ekonomiky USA sa zrýchlilo na 1,9 % z 1,8 %.



V rámci členských štátov EÚ najprudší medzikvartálny rast zaznamenalo Írsko (+2,3 %) nasledované Cyprom, Maltou a Rumunskom (vo všetkých troch krajinách +1,3 %). Naopak, najvýraznejšie HDP klesol v Estónsku (-1,8 %), Lotyšsku (-1,7 %) a Slovinsku (-1,4 %). Slovenský HDP medzikvartálne stúpol o 0,4 %.



Výdavky domácností na konečnú spotrebu sa v eurozóne v 3. kvartáli zvýšili o 0,9 % a v EÚ o 0,7 % a vládne výdavky na konečnú spotrebu vzrástli o 0,1 % v oboch regiónoch. Tvorba hrubého fixného kapitálu v eurozóne stúpla o 3,6 % a v EÚ o 3,2 %.



Export eurozóny expandoval o 1,7 % a EÚ o 1,9 % a import o 4,3 %, respektíve o 4 %.



HDP eurozóny bol v 3. štvrťroku 2022 o 2,2 % vyšší v porovnaní so 4. kvartálom 2019, čo bol posledný štvrťrok pred začiatkom pandémie, a HDP celej EÚ bol vyšší o 2,8 %.



Počet zamestnaných v eurozóne v 3. štvrťroku 2022 medzikvartálne stúpol o 0,3 % a v EÚ o 0,2 %. V medziročnom porovnaní sa zamestnanosť zvýšila o 1,8 %, respektíve o 1,5 %.



Eurostat odhaduje, že v 3. štvrťroku 2022 bolo v EÚ 213,8 milióna zamestnaných, z toho 164,5 milióna v eurozóne. V porovnaní s obdobím pred pandémiou (so 4. kvartálom 2019) bol počet zamestnaných v eurozóne vyšší o 3,1 milióna a v EÚ o 3,9 milióna.