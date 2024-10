Ekonomika eurozóny zrýchlila rast v 3. kvartáli na dvojnásobok

Luxemburg 30. októbra (TASR) - Ekonomika eurozóny zaznamenala v 3. štvrťroku výrazné zrýchlenie tempa rastu, a to ako v medzikvartálnom, tak v medziročnom porovnaní. Informoval o tom v stredu štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý zverejnil rýchly odhad.



Hrubý domáci produkt (HDP) menovej únie vzrástol v 3. štvrťroku oproti predchádzajúcemu kvartálu o 0,4 %. Na porovnanie, v 2. kvartáli sa oproti predchádzajúcemu štvrťroku zvýšil o 0,2 %. Rast tak výrazne prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s tým, že za obdobie júl až september vzrastie ekonomika o 0,2 %, pričom vychádzali z pôvodne lepšieho odhadu vývoja za 2. kvartál, za ktorý Eurostat udával rast na úrovni 0,3 %.



Európska únia zaznamenala rast ekonomiky na medzikvartálnej báze o 0,3 %. Rástla tak rovnakým tempom ako v predchádzajúcom štvrťroku.



Aj medziročne sa ekonomika eurozóny vyvíjala v 3. kvartáli lepšie než v období apríl až jún. Vzrástla o 0,9 %, zatiaľ čo v 2. štvrťroku jej rast dosiahol 0,6 %. Aj v tomto prípade prekonala očakávania ekonómov, ktorí počítali so zrýchlením rastu na 0,8 %.



Hospodárstvo celej Európskej únie sa tiež zvýšilo medziročne o 0,9 %. V 2. kvartáli vzrástlo o 0,8 %.



Z jednotlivých štátov EÚ, ktorých údaje sú k dispozícii, sa v medzikvartálnom porovnaní najvýraznejšie zvýšila ekonomika Írska, a to o 2 %. Nasledoval rast Litvy (1,1 %) a Španielska (0,8 %). Pokles zaznamenali iba Maďarsko (-0,7 %), Lotyšsko (-0,4 %) a Švédsko, kde ekonomika klesla o 0,1 %.



V medziročnom porovnaní najviac rástla ekonomika Španielska, konkrétne o 3,4 %. Litva vykázala rast o 2,3 % a Portugalsko o 1,9 %. Pokles zaznamenalo šesť štátov, z nich najvýraznejší Lotyšsko, kde ekonomika klesla o 1,4 %.