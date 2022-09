Ekonomika Fínska bude rásť v roku 2023 slabším tempom

Helsinki 19. septembra (TASR) - Fínske ministerstvo financií zhoršilo vyhliadky vývoja ekonomiky na budúci rok, pričom dodalo, že krajina sa nemusí vyhnúť recesii. Tento rok by však rast ekonomiky mal byť o niečo vyšší, než sa predpokladalo pred tromi mesiacmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ministerstvo v pondelok uviedlo, že v roku 2022 by fínska ekonomika mala zaznamenať rast na úrovni 1,7 %. V porovnaní s predchádzajúcim odhadom v júni tak prognózu zlepšilo o 0,3 percentuálneho bodu.



Naopak, na budúci rok prognózu rastu ministerstvo zhoršilo. Zatiaľ čo v júni odhadovalo v roku 2023 rast na úrovni 1,1 %, teraz predpokladá, že dosiahne iba 0,5 %.



"Čelíme obdobiu stagnujúceho ekonomického rastu a nie je vylúčené ani to, že ekonomika skončí v recesii," uviedlo ministerstvo. "Neistota, výpadky v energiách, výrazná inflácia, klesajúca kúpna sila a zvyšujúce sa úrokové sadzby budú všade ovplyvňovať vývoj spotreby a investícií," dodalo.



Čo sa týka inflácie, fínske ministerstvo financií očakáva, že tento rok dosiahne rast spotrebiteľských cien vo Fínsku 6,5 %. V júni ešte predpokladalo, že tohtoročná miera inflácie dosiahne 5,8 %.



V budúcom roku predpokladá spomalenie inflácie na 3,2 %. Opäť to však bude výraznejší rast spotrebiteľských cien, než ministerstvo predpokladalo v júni. Vtedy očakávalo, že inflácia v roku 2023 dosiahne 2,7 %.