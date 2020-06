Ekonomika Francúzska by mala tento rok klesnúť o viac než desatinu

Paríž 2. júna (TASR) - Francúzska ekonomika klesne tento rok v dôsledku pandémie nového koronavírusu a opatrení na jej zmiernenie pravdepodobne o viac ako desatinu. Uviedol to v utorok francúzsky minister financií Bruno Le Maire.



"Vírus nás zasiahol veľmi tvrdo. Opatrenia, ktoré sme prijali na ochranu zdravia obyvateľstva, boli efektívne, ekonomická aktivita sa však na tri mesiace prakticky zastavila," povedal Le Maire pre rozhlasovú stanicu RTL.



Podľa ministra by ekonomika mala tento rok klesnúť až o 11 %, čo je výrazne horšia prognóza než predchádzajúci odhad na úrovni 8 %. Na budúci rok by sa však ekonomika mala zotaviť. "Nepochybujem o tom, že v roku 2021 zaznamenáme výrazný rast," povedal Le Maire.



Štatistický úrad INSEE minulý týždeň informoval, že v 2. kvartáli by ekonomika Francúzska mohla medzikvartálne klesnúť až o 20 %. Za prvé tri mesiace roka zaznamenala pokles o 5,8 %.