Ekonomika Holandska zaznamenala v 2. štvrťroku rekordný pokles

Amsterdam 15. augusta (TASR) - Holandsko zaznamenalo v 2. štvrťroku najväčší pokles ekonomiky vo svojej histórii a zároveň výraznú recesiu, keď ekonomickú aktivitu obmedzila pandémia nového koronavírusu. Poukázali na to tento týždeň zverejnené predbežné údaje holandského štatistického úradu.



Ako úrad informoval, hrubý domáci produkt (HDP) klesol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 8,5 %. V 1. kvartáli zaznamenala ekonomika pokles o 1,5 %. To znamená vstup do technickej recesie, ktorá je charakterizovaná ako medzikvartálny pokles dva štvrťroky po sebe.



Rozsah poklesu v 2. štvrťroku je viac ako dvakrát výraznejší, než predstavoval predchádzajúci rekord. Ten zaznamenala holandská ekonomika v 1. kvartáli 2009, keď vývoj vo svete ovplyvňovala svetová finančná kríza. V danom štvrťroku klesla holandská ekonomika medzikvartálne o 3,6 %.



Napriek tomu je výsledok za 2. kvartál lepší, než očakávali ekonómovia. Tí počítali so zrýchlením poklesu HDP až na 9,2 %.



V medziročnom porovnaní klesol HDP Holandska o 9,3 %. V 1. štvrťroku pokles dosiahol 0,2 %. Aj v tomto prípade bol pokles v 2. štvrťroku o niečo miernejší, než predpokladali ekonómovia. Tí počítali s poklesom ekonomiky o 9,7 %.



Na druhej strane, aj medziročný pokles predstavoval rekord. Predtým zaznamenalo Holandsko najvýraznejší medziročný pokles hospodárstva v 2. štvrťroku 2009, keď dosiahol 4,6 %.