Hongkong 29. júla (TASR) - Ekonomika Hongkongu aj v 2. štvrťroku strmo klesla, medziročne o 9 %. Oznámila to v stredu vláda tohto významného finančného centra, ktoré sa snaží prekonať následky pandémie nového koronavírusu.



Predbežné odhady ukázali, že pokles hospodárstva v období apríl - jún bol takmer rovnako strmý ako jeho rekordný pád o 9,1 % v prvých troch mesiacoch roka. Analytici pritom očakávali, že sa zmierni na 8,3 %. Ide už o štvrtý kvartál v rade, keď hongkonská ekonomika klesla, čo signalizuje, že mesto sa prepadá čoraz hlbšie do recesie.



Okrem toho najvyššia predstaviteľka mesta Carrie Lamová v stredu oznámila, že Hongkong je na pokraji rozsiahleho rozšírenia nového druhu koronavírusu, čo by mohlo ochromiť nemocnice a uštedriť ekonomike ďalší tvrdý úder.