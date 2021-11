Ekonomika Hongkongu spomalila v 3. kvartáli tempo rastu

Hongkong 12. novembra (TASR) - Ekonomika Hongkongu pokračovala v 3. štvrťroku v raste, jeho tempo sa však opäť spomalilo. Od návratu ekonomiky k rastu v 1. kvartáli je to zatiaľ najslabší rast v tomto roku. Vývoj ovplyvnil fakt, že najvýraznejšie problémy mala ekonomika Hongkongu na začiatku minulého roka, pričom tempo poklesu sa každým štvrťrokom spomaľovalo.



Ekonomika Hongkongu vzrástla v 3. kvartáli medziročne o 5,4 %. V 2. štvrťroku zaznamenala rast o 7,6 % a v 1. štvrťroku o 8 %. Výsledky sú v súlade s predbežným odhadom.



Rast v 3. kvartáli výrazne ovplyvnili domáca spotreba a výdavky vlády. Domáca spotreba vzrástla o 7,1 % a do veľkej miery tak pokračovala v stabilnom raste (v 2. štvrťroku dosiahol rast 7,2 %).



V raste pokračovali aj vládne výdavky, pričom ich tempo sa zrýchlilo. Zvýšili sa o 4,3 % po 3-percentnom raste v predchádzajúcom štvrťroku.



V medzikvartálnom porovnaní sa tempo rastu prudko spomalilo. Zatiaľ čo v 2. štvrťroku sa hongkonská ekonomika zvýšila o 0,9 %, v 3. kvartáli rast dosiahol iba 0,1 %.



Vláda medzitým upravila odhad vývoja ekonomiky Hongkongu za celý rok, pričom ho spresnila s tým, že odhaduje rast v hornej časti pôvodne stanoveného pásma. V predchádzajúcej prognóze očakávala rast od 5,5 % do 6,5 %, teraz predpokladá, že dosiahne 6,4 %.