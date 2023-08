Ekonomika Hongkongu zaznamenala v 2. kvartáli prudké spomalenie rastu

Hongkong 13. augusta (TASR) - Ekonomika Hongkongu pokračovala v 2. kvartáli v medziročnom raste, druhý štvrťrok po sebe, tempo rastu sa však spomalilo takmer na polovicu. Uviedol to v týchto dňoch hongkonský štatistický úrad, ktorý potvrdil predbežné údaje z konca júla. Vývoj hospodárstva ovplyvnil pokles verejných výdavkov aj spomalenie rastu v oblasti súkromnej spotreby. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Hrubý domáci produkt (HDP) Hongkongu vzrástol v 2. štvrťroku medziročne o 1,5 % po raste v prvých troch mesiacoch roka na úrovni 2,9 %. Štatistici tak potvrdili predbežný odhad z 31. júla, v prípade 1. kvartálu však údaje revidovali smerom nadol. V predbežnom odhade uvádzali rast na úrovni 3,6 %.



Pod slabší rast v porovnaní s vývojom za 1. štvrťrok sa veľkou mierou podpísal pokles verejných výdavkov, ktoré sa po raste o 1,3 % na začiatku roka znížili o 9,6 %. Okrem toho sa zmiernil rast spotrebiteľských výdavkov. V 1. kvartáli sa medziročne zvýšili o 13 %, v druhom ich rast dosiahol 8,2 %.



Čo sa týka vývozu tovarov, ten pokračoval vo výraznom poklese, dovoz však klesol ešte o niečo výraznejšie. Export sa medziročne znížil o 15,2 %, dovoz klesol o 15,9 %. Naopak, oblasť služieb pokračovala v raste, pričom tempo rastu sa zrýchlilo.



V medzikvartálnom porovnaní však ekonomika Hongkongu zaznamenala výrazný obrat smerom nadol. Zatiaľ čo v 1. štvrťroku vzrástla o 5,4 %, čo bol najvyšší medzikvartálny rast za dva roky, v 2. kvartáli o 1,3 % klesla. To bol zasa najvýraznejší pokles ekonomiky od 3. štvrťroka minulého roka.



Vláda medzitým revidovala svoj pôvodný odhad vývoja ekonomiky za celý rok. Predtým počítala s rastom v rozmedzí od 3,5 % do 5,5 %, teraz počíta s rastom o 4 % až 5 %. Na porovnanie, v minulom roku zaznamenala ekonomika pokles o 3,5 %.