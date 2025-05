Ekonomika Indie rástla v 1. kvartáli najvýraznejším tempom za rok

Naí Dillí 30. mája (TASR) - Ekonomika Indie vzrástla v 1. štvrťroku tohto roka o viac než 7 %, čo predstavuje najvýraznejší rast za posledný rok. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Hrubý domáci produkt (HDP) Indie vzrástol v období od januára do konca marca medziročne o 7,4 %. To je najvyššie tempo rastu od 1. štvrťroka minulého roka, v ktorom indická ekonomika vzrástla o 7,8 %. V poslednom štvrťroku 2024 dosiahol rast ekonomiky po revízii smerom nahor 6,4 %. Štatistici pôvodne udávali za daný kvartál rast na úrovni 6,2 %.



Vývoj indickej ekonomiky na začiatku tohto roka výrazne prekonal očakávania trhov. Tie počítali iba s miernym zrýchlením rastu oproti vývoju v poslednom štvrťroku minulého roka, a to na úroveň 6,7 %.



Od roku 1951 do roku 2025 rástla indická ekonomika v priemere o 6,02 %. Najhorší výsledok zaznamenala v 2. štvrťroku 2020, teda po nástupe pandémie nového koronavírusu. Vtedy klesla v medziročnom porovnaní o 23,10 %. Naopak, svoje kvartálne maximum dosiahla o rok neskôr, v 2. štvrťroku 2021. Rast vtedy dosiahol 22,60 %.