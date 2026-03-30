Ekonomika Izraela by mala za 1. kvartál vykázať výrazný pokles
Autor TASR
Tel Aviv 30. marca (TASR) - Ekonomika Izraela by mala za 1. štvrťrok tohto roka zaznamenať výrazný pokles. Dôvodom je vojna s Iránom, ktorá trvá dlhšie, než sa pôvodne čakalo. Povedal to v pondelok hlavný ekonóm izraelského ministerstva financií Šmuel Abramzon. Informoval o tom server denníka The Times of Israel.
Očakáva sa, že hrubý domáci produkt (HDP) Izraela klesne v 1. kvartáli medziročne o 9,5 % a v medzikvartálnom porovnaní o 2,5 %, uviedol Abramzon. Vychádza zo súčasných ukazovateľov ekonomickej aktivity a skúseností z predchádzajúcich vojen.
Abramzon okrem toho výrazne zredukoval aj odhad vývoja izraelskej ekonomiky za celý rok. Ešte začiatkom tohto mesiaca ministerstvo financií očakávalo, že ekonomika vzrastie v roku 2026 o 4,8 %. Už to predstavovalo zhoršenie prognózy, keďže predtým predpokladalo tohtoročný rast na úrovni 5,2 %. Odhad rastu zredukovalo v dôsledku útoku na Irán, počítalo však s tým, že konflikt s Iránom a Libanonom nebude mať dlhé trvanie.
Situácia sa však vyvíja ináč, než Izrael predpokladal. Abramzon najnovšie odhaduje, že rast HDP sa bude tento rok pohybovať od 3,3 % do 3,8 %, pričom tempo rastu bude závisieť od dĺžky konfliktov na jednotlivých frontoch. Na budúci rok by sa tempo rastu malo zrýchliť, a to na 5,3 % až 6,1 %, rovnako v závislosti od vývoja bezpečnostnej situácie.
