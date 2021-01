Tel Aviv 18. januára (TASR) - Ekonomika Izraela by tento rok mala vzrásť o viac než 4 %, vývoj však do veľkej miery bude závisieť od toho, či sa krajine podarí pokračovať v rýchlom tempe očkovania a výraznejšie znížiť počet chorých na COVID-19. Uviedlo to cez víkend izraelské ministerstvo financií.



Ministerstvo odhaduje, že tento rok ekonomika vzrastie o 4,6 % po predpokladanom minuloročnom poklese na úrovni 3,3 %. V prípade menej priaznivého scenára, ktorý počíta s dlhším obdobím šírenia nových mutácií koronavírusu či vakcinácie, stanovilo ministerstvo financií rast izraelskej ekonomiky iba na 1,9 %. Tento scenár je však podľa neho menej pravdepodobný než odhadovaný rast nad 4 %, informovala agentúra Reuters.



Ministerstvo dodalo, že minuloročný vývoj hospodárstva bol napriek poklesu stále lepší, než v prípade štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) s poklesom v priemere o 5,5 %. Izraelskú ekonomiku podporoval v minulom roku najmä export, a to vďaka pokračujúcemu solídnemu vývozu moderných technológií.



Na druhej strane, nezamestnanosť sa vlani udržala na vysokej úrovni 15,4 %. Tento rok by mala v prípade klasického scenára klesnúť na 8,6 % a v prípade menej priaznivého scenára na 11,6 %.



Izraelská centrálna banka odhaduje, že za minulý rok klesla ekonomika o 3,7 %, čo sa však týka prognózy na tento rok, je optimistickejšia než ministerstvo financií. Banka uviedla, že ak sa súčasné rýchle tempo vakcinácie udrží, ekonomika by mohla vzrásť o 6,3 %. V prípade menej optimistického scenára, ktorý počíta so spomalením očkovania, by tempo rastu hospodárstva mohlo dosiahnuť okolo 3,5 %.