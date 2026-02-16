< sekcia Ekonomika
Ekonomika Izraela zrýchlila vlani rast nad 3 %
Navyše, s ďalším výrazným zlepšením sa počíta aj v tomto roku, podmienkou je však pokračovanie prímeria v Gaze.
Autor TASR
Tel Aviv 16. februára (TASR) - Ekonomika Izraela vzrástla v minulom roku o viac než 3 % a v porovnaní s predchádzajúcim rokom tak výrazne zrýchlila tempo rastu. Navyše, s ďalším výrazným zlepšením sa počíta aj v tomto roku, podmienkou je však pokračovanie prímeria v Gaze. Informovala o tom agentúra Reuters.
Vlani vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) Izraela o 3,1 %. Oproti predchádzajúcemu roku sa tak tempo rastu ekonomiky zrýchlilo na viac než trojnásobok, keďže v roku 2024 vzrástla izraelská ekonomika o 1 %.
K minuloročnému rastu prispel rast investícií o 7,1 % a zvýšenie exportu o 5,9 %. Okrem toho mierne vzrástli spotrebiteľské výdavky. Ekonomiku Izraela podľa ekonómov výrazne podporili aj zvýšené výdavky na armádu počas dvoch rokov trvajúcej vojny v Gaze.
Vlaňajší rast izraelskej ekonomiky vysoko prekonal rast ekonomík v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Ten dosiahol v priemere 1,7 %. Omnoho vyšší bol aj v porovnaní s rastom ekonomiky USA, ktorý vlani dosiahol 2 %.
Navyše, prekonal aj odhad izraelskej centrálnej banky. Tá počítala za minulý rok s rastom HDP o 2,8 %. Tento rok by sa ekonomická situácia Izraela mala ešte zlepšiť, pričom centrálna banka odhaduje rast hospodárstva o 5,2 %.
Údaje o vývoji ekonomiky nasledujú po dátach o inflácii zverejnených cez víkend, podľa ktorých inflácia v Izraeli dosiahla začiatkom tohto roka zhruba 4,5-ročné minimum. Miera inflácie sa v januári zmiernila na 1,8 % z decembrovej hodnoty 2,6 %. Spotrebiteľské ceny tak na začiatku tohto roka rástli najslabším tempom od júna 2021.
