Ekonomika Južnej Afriky sa budúci rok spomalí na menej než polovicu

Johannesburg 10. decembra (TASR) - Ekonomika Južnej Afriky by mala v roku 2022 rásť menej než polovičným tempom v porovnaní s očakávaným rastom v tomto roku. Dôvodom je, že spotrebitelia obmedzujú svoje výdavky a pretrvávajúca energetická kríza komplikuje vývoz.



Podľa analytikov oslovených agentúrou Reuters by juhoafrická ekonomika mala v budúcom roku rásť iba o 2 %. O niečo výraznejší rast by mala zaznamenať v roku 2023, analytici očakávajú, že rast dosiahne 2,2 %. Aj očakávaný rast v roku 2023 však bude stále o viac než polovicu slabší než odhadovaný rast v tomto roku. Ten analytici odhadujú na úrovni 5 %.



Pod nepriaznivý odhad vývoja ekonomiky sa čiastočne podpísali výpadky v dodávkach elektrickej energie, ktoré budú podľa Johannesa Khosu z Nedbank ovplyvňovať objem exportu. Juhoafrický elektrárenský koncern Eskom, ktorý produkuje zhruba 95 % elektrickej energie v krajine, pravidelne prerušuje dodávky elektriny. Dôvodom je preťažená sieť a nevyhnutné opravy v elektrárňach.



Navyše sa očakáva, že nový variant koronavírusu omikron zhorší vývoj v cestovnom ruchu. Napríklad v minulom roku pripravila pandémia po zavedení obmedzení o prácu v tomto sektore tisícky ľudí. Ako dodal Khosa, k tomu je potrebné pripočítať vysokú nezamestnanosť, zrýchľujúci sa rast cien základných produktov a prísnejšiu menovú politiku. To sa odrazí na vývoji spotrebiteľských výdavkov.