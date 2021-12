Ekonomika Južnej Afriky sa po roku vrátila k poklesu

Pretória 8. decembra (TASR) - Ekonomika Juhoafrickej republiky (JAR) sa po štyroch kvartáloch rastu vrátila v 3. štvrťroku k poklesu, pričom tempo poklesu prekonalo odhady ekonómov. Dôvodom boli jedny z najväčších nepokojov za obdobie po skončení apartheidu, ktoré zasiahli najmä poľnohospodárstvo, ale aj obchod či výrobný sektor.



Hrubý domáci produkt (HDP) Juhoafrickej republiky klesol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 1,5 % po 1,1-percentnom raste v 2. kvartáli. Bol to prvý pokles ekonomiky od 2. štvrťroka 2020. Ekonómovia s poklesom počítali, očakávali však, že to bude o 1,2 %.



Najväčší pokles zaznamenal agrosektor, a to o 13,6 %. Obchod klesol o 5,5 %, výrobný sektor o 4,2 % a miernejší pokles zaznamenali aj ťažobný a stavebný sektor. V prvom prípade to bolo o 0,9 %, v druhom o 0,5 %.



Dôvodom poklesu boli vyše týždňa trvajúce krvavé nepokoje, ktoré v JAR vypukli začiatkom júla po tom, ako si bývalý juhoafrický prezident Jacob Zuma začal odpykávať 15-mesačný trest za pohŕdanie súdom. Neskôr prerástli do protestov proti chudobe a nerovnosti, ktoré pretrvávajú v JAR aj po zhruba troch desaťročiach od ukončenia apartheidu. Nepokoje si vyžiadali viac než 340 obetí a rozsiahle škody na podnikoch a infraštruktúre.



V medziročnom porovnaní juhoafrická ekonomika zaznamenala v 3. kvartáli rast, jeho tempo však bolo slabšie, než sa čakalo. Rast dosiahol 2,9 %, ekonómovia však predpokladali, že ekonomika vzrastie o 3,4 % až 3,5 %. Na porovnanie, v 2. štvrťroku rast dosiahol 19,1 %.