Ekonomika Južnej Kórey by mala rásť takmer dvojnásobne vyšší tempom

Soul 16. mája (TASR) - Juhokórejský štátny ekonomický inštitút zlepšil odhad vývoja kórejského hospodárstva na tento rok, pričom tempo rastu by malo byť takmer dvojnásobne vyššie než v minulom roku. Zároveň potvrdil, že miera inflácie by sa mala spomaliť, rozsah spomalenia však bude podľa nového odhadu o niečo miernejší, než inštitút predpovedal pôvodne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kórejský rozvojový inštitút (KDI) vo svojej pravidelnej prognóze vývoja ekonomiky, ktorú zverejňuje dvakrát do roka, vo štvrtok uviedol, že tento rok počíta s rastom hrubého domáceho produktu (HDP) Južnej Kórey o 2,6 %. V predchádzajúcom odhade uvádzal rast na úrovni 2,2 %.



Ak sa prognóza KDI potvrdí, tohtoročný rast štvrtej najväčšej ázijskej ekonomiky bude takmer dvakrát rýchlejší než v roku 2023, v ktorom ekonomika vzrástla o 1,4 %. Bolo to najslabšie tempo rastu za tri roky.



K zlepšeniu prognózy pristúpil inštitút po výrazne lepšom vývoji ekonomiky v prvých mesiacoch roka. V 1. kvartáli zaznamenal HDP Južnej Kórey medzikvartálny rast o 1,3 %, čo bol najvýraznejší rast za viac než dva roky, pričom prekonal očakávania. Ekonomiku podporil najmä výrazný rast exportu a zvýšenie súkromnej spotreby.



Čo sa týka inflácie, KDI uviedol, že tento rok by sa mala spomaliť na 2,6 % z 3,6 % v minulom roku. Nový odhad tak poukazuje na mierne vyššiu infláciu, než inštitút predpokladal v predchádzajúcej prognóze. V nej uvádzal na tento rok zmiernenie inflácie na 2,5 %.